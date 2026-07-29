Майже 1300 гривень до пенсії: хто з українців отримає додаткову виплату у серпні

Пенсія. / © УНІАН

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В Україні у серпні окремі пенсіонерки матимуть право на спеціальну доплату до пенсії. Йдеться про багатодітних матерів, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Ця виплата передбачена Законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», розповіла юристка Анастасія Руденко у коментарі «24 каналу».

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Отримати надбавку можуть жінки, які народили та виховали дітей до шестирічного віку. При цьому враховуються не лише рідні діти, а й діти, яких було законно усиновлено.

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«На відміну від вікових надбавок, пенсія за особливі заслуги встановлюється за заявним принципом. Якщо жінка виховала п’ять і більше дітей, але під час оформлення основної пенсії не надавала підтверджувальних документів про це», — пояснила фахівчиня.

За словами юристки, Пенсійний фонд не визнає доплату самостійно, а тому для її нарахування слід звернутися до органів — особисто та через вебпортал. Щоб підтвердити право на доплату, необхідно подати пакет документів:

ІПН;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, що підтверджують виховання дітей до 6-річного віку (наприклад, паспорти дітей).

Зауважимо, що доплата залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 цей показник — 2 595 гривень). Наразі вона від 35% до 40%. Точний відсоток залежить від кількості дітей та наявних державних нагород. Тобто, станом на 2026 рік, ця доплата коливається в межах від 908,25 до 1 038 гривень.

Окрім того, Анастасія Руденко пояснила: жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шест років, мають право на дострокове призначення пенсії. Вони можуть піти на заслужений відпочинок після досягнення 50 років. Втім, це реально лише за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

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Пенсії в Україні — останні новини

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, якщо вони утримують непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої надбавки становить близько 1300 гривень на кожну особу. Право на надбавку мають пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності. Втім, норма не поширюється на військовослужбовців строкової служби.

Пенсіонери також мають право на спеціальну надбавку — йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зауважимо, надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної.

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