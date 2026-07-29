Почти 1300 гривен до пенсии: кто из украинцев получит дополнительную выплату в августе

пенсия. / © УНИАН

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В Украине в августе отдельные пенсионерки будут иметь право на специальную доплату к пенсии. Речь идет о многодетных матерях, воспитавших пятерых и более детей.

Эта выплата предусмотрена Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», рассказала юрист Анастасия Руденко в комментарии «24 канала».

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Получить прибавку могут женщины, родившие и воспитавшие детей до шестилетнего возраста. При этом учитываются не только родные дети, но и дети, законно усыновленные.

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«В отличие от возрастных надбавок, пенсия за особые заслуги устанавливается по заявленному принципу. Если женщина воспитала пять и более детей, но при оформлении основной пенсии не предоставляла подтверждающие документы об этом», — объяснила специалист.

По словам юристки, Пенсионный фонд не признает доплату самостоятельно, поэтому для ее начисления следует обратиться в органы — лично и через вебпортал. Чтобы подтвердить право на доплату, необходимо предоставить пакет документов:

ИНН;

свидетельства о рождении всех детей;

документы, подтверждающие воспитание детей до 6-летнего возраста (например, паспорта детей).

Заметим, что доплата зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2026 году этот показатель — 2 595 гривен). Пока она от 35% до 40%. Точный процент зависит от количества детей и государственных наград. То есть, на 2026 год, эта доплата колеблется в пределах от 908,25 до 1 038 гривен.

Кроме того, Анастасия Руденко объяснила: женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шести лет, имеют право на досрочное назначение пенсии. Они могут уйти на заслуженный отдых по достижении 50 лет. Впрочем, это реально только при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

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Пенсии в Украине — последние новости

В Украине некоторые пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии, если удерживают нетрудоспособных членов семьи. Размер такой надбавки составляет около 1300 гривен на каждого человека. Право на надбавку имеют пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Впрочем, норма не распространяется на военнослужащих срочной службы.

Пенсионеры также имеют право на специальную надбавку — речь идет об особых заслугах государства. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Заметим, что прибавка не является отдельной пенсией, а выплачивается дополнительно к уже назначенной.

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