Украина больше не будет отвечать ударом на удар: новый глава Минобороны объяснил почему

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что в войне с Россией Киев должен действовать асимметрично и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. По его словам, именно такой подход позволит наносить противнику большие потери.

Об этом пишет Reuters.

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Хмара подчеркнул, что Украина не может позволить себе вести войну по принципу зеркального ответа.

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«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично», — заявил он.

По словам руководителя оборонного ведомства, у него уже есть четкое видение того, какие инструменты и подходы могут обеспечить лучший результат на поле боя.

«У меня в голове есть четкая картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть самым эффективным в будущем», — сказал Хмара.

Что среди главных приоритетов

Глава Минобороны подчеркнул, что успех военных операций зависит не только от вооружения, но и эффективного управления ресурсами и логистики. По его словам, особое внимание необходимо уделять обеспечению украинских подразделений всем необходимым оборудованием.

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Также Хмара отметил, что украинские дальнобойные удары должны быть такими, чтобы ущерб, нанесенный России, значительно превышал затраты на их проведение.

Хмара также выразил надежду на то, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов перерастет в долгосрочное стратегическое партнерство. По его мнению, Украина может поделиться с американскими партнёрами уникальным опытом ведения современной войны.

Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны подчеркнул, что для защиты от российских воздушных атак Украине чрезвычайно важно получить возможность производить зенитные ракетные комплексы Patriot на собственной территории.

Война в Украине — последние новости

К слову, Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому завершению войны и временному перемирию, однако Кремль блокирует этот процесс из-за нежелания Путина останавливать боевые действия. По словам президента, из-за российской агрессии Украина и международные партнеры вынуждены усиливать санкции и давление на Москву.

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К слову, американские сенаторы, соавторы законопроекта об ужесточении санкций против России заявили, что документ должен стать мощным инструментом давления на Кремль и способом вынудить Путина сесть за стол переговоров. В частности, предложенные меры должны перекрыть России возможность зарабатывать на продаже нефти и газа, в том числе с помощью так называемого теневого флота.

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