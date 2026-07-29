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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Посреди дня РФ атакует областные центры: где произошли взрывы и есть «прилеты» — все детали

По данным местных органов власти, и в Сумах, и в Запорожье обошлось без жертв.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы.

Дополнено новыми материалами

Днем 29 июля армия Российской Федерации атаковала два областных центра — Сумы и Запорожье. Есть «прилеты».

Что известно о последствиях российских ударов читайте в материале ТСН.ua.

Атака на АЗС в Запорожье

Уже более двух часов в областном центре раздаются сирены. Военные предупреждали о беспилотниках в направлении Запорожья.

Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что РФ атакует город.

«Нанесен удар по АЗС. Ранены мужчины», — сообщил чиновник.

Авиаудары по Сумам

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что утром шестью управляемыми авиабомбами российская армия атаковала Сумы. Произошли «прилеты» по объектам инфраструктуры.

«К счастью, люди не пострадали — в момент атаки все находились в безопасных местах», — подчеркнул он.

В результате авиаударов произошли повреждения зафиксированные в промышленном секторе Ковпаковского района. Продолжается обследование территории. По словам Григорова, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, ночью против 29 июля Россия атаковала Украину по шести направлениям. оккупанты запустили 80 ударных БпЛА в разных типах. В частности, «Бандероли». Силы ПВО уничтожили или подавили 65 дронов, но зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 10 локациях.

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Количество просмотров
1018
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