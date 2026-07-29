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Тревожный звонок из Польши: большинство против вступления Украины в ЕС — цифра шокирует
Более половины поляков — 52% — высказались против вступления Украины в ЕС. Поддержала будущую евроинтеграцию только треть общества.
Большая половина поляков выступает против вступления Украины в ЕС. Также в польском обществе произошел раскол по продолжению военной помощи.
Об этом говорится в опросе, проведенном компанией Opinia24, пишет RMF24.
Вступление Украины в ЕС
У респондентов спросили, должна ли Польша поддерживать Украину на ее пути вступления в Европейский Союз. Более половины респондентов — 52% — высказались против этого. Только 33% поляков поддержали присоединение Украины.
Военная помощь Украине Польшей
Также результаты опроса показывают негативную тенденцию по военной помощи Киеву. 44% поляков считают, что Варшава должна приостановить военную помощь Украине из-за вопросов УПА. Почти столько же — 41% — убеждены, что поддержку следует продолжать.
Ксенофобия против украинцев в Польше
На фоне волны ненависти поляков к украинцам респонденты спросили, изменилось ли их отношение к гражданам другой страны. 54% ответили, что оно осталось неизменным, а 36% признали, что оно ухудшилось.
Решение Навроцкого забрать у Зеленского орден
Прошел почти месяц, как президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Большинство поляков — 55% — все еще поддерживают такой шаг, тогда как 27% респондентов выступают против этого решения.
Добавим, что опрос проводился 13–15 июля среди групп тысяч взрослых поляков.
Нападения на украинцев в Польше — последние новости
Напомним, в последнее время в Польше участились случаи агрессии и ненависти. Украинскому исследователю и руководителю государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» Роману Маленкову угрожали, потому что он опубликовал ряд сообщений о давних украинских могилах в Польше.
Также один из последних громких случаев — это избиение молодой украинской пары во Вроцлаве. У магазина трое мужчин жестоко избили украинцев — девушке порвали ухо и порезали шею, а ее парню нанесли серьезные травмы головы.