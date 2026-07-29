Флаг Украины, Польши и ЕС / © unsplash.com

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Большая половина поляков выступает против вступления Украины в ЕС. Также в польском обществе произошел раскол по продолжению военной помощи.

Об этом говорится в опросе, проведенном компанией Opinia24, пишет RMF24.

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Вступление Украины в ЕС

У респондентов спросили, должна ли Польша поддерживать Украину на ее пути вступления в Европейский Союз. Более половины респондентов — 52% — высказались против этого. Только 33% поляков поддержали присоединение Украины.

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Военная помощь Украине Польшей

Также результаты опроса показывают негативную тенденцию по военной помощи Киеву. 44% поляков считают, что Варшава должна приостановить военную помощь Украине из-за вопросов УПА. Почти столько же — 41% — убеждены, что поддержку следует продолжать.

Ксенофобия против украинцев в Польше

На фоне волны ненависти поляков к украинцам респонденты спросили, изменилось ли их отношение к гражданам другой страны. 54% ответили, что оно осталось неизменным, а 36% признали, что оно ухудшилось.

Решение Навроцкого забрать у Зеленского орден

Прошел почти месяц, как президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Большинство поляков — 55% — все еще поддерживают такой шаг, тогда как 27% респондентов выступают против этого решения.

Добавим, что опрос проводился 13–15 июля среди групп тысяч взрослых поляков.

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Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, в последнее время в Польше участились случаи агрессии и ненависти. Украинскому исследователю и руководителю государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» Роману Маленкову угрожали, потому что он опубликовал ряд сообщений о давних украинских могилах в Польше.

Также один из последних громких случаев — это избиение молодой украинской пары во Вроцлаве. У магазина трое мужчин жестоко избили украинцев — девушке порвали ухо и порезали шею, а ее парню нанесли серьезные травмы головы.

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