Свадебное платье от дизайнеров принцессы Дианы: как выглядел ещё один культовый образ 1981 года

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

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Супруги-дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль известны прежде всего благодаря работе над свадебным нарядом принцессы Дианы. 45 лет назад именно они создали для любимицы публики платье и аксессуары, которые в итоге стали культовыми.

Однако в том году не только Диана шла к алтарю в платье от этого дизайнерского дуэта, но и ещё одна известная актриса. 27 апреля 1981 года состоялась свадьба бывшего участника группы The Beatles Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах.

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Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Они зарегистрировали брак в регистрационном бюро Мэрилебон в Лондоне, а шаферами на свадьбе выступили дети пары от предыдущих отношений — дочь Баха Франческа Грегорини и дочь Старра Ли Старки.

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Платье невесты было простым, но изысканным, ведь его украшало кружево на лифе и подоле. Кроме того, платье имело длинные рукава и V-образный вырез. Талию украшала также особая деталь — пояс в виде цветочной лозы и роза.

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

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