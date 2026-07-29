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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Свадебное платье от дизайнеров принцессы Дианы: как выглядел ещё один культовый образ 1981 года

В платьях от Дэвида и Элизабет Эмануэль выходили замуж и другие звезды, но их образы не получили такого резонанса.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ринго Старр и Барбара Бах

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Супруги-дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль известны прежде всего благодаря работе над свадебным нарядом принцессы Дианы. 45 лет назад именно они создали для любимицы публики платье и аксессуары, которые в итоге стали культовыми.

Однако в том году не только Диана шла к алтарю в платье от этого дизайнерского дуэта, но и ещё одна известная актриса. 27 апреля 1981 года состоялась свадьба бывшего участника группы The Beatles Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах.

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Они зарегистрировали брак в регистрационном бюро Мэрилебон в Лондоне, а шаферами на свадьбе выступили дети пары от предыдущих отношений — дочь Баха Франческа Грегорини и дочь Старра Ли Старки.

Платье невесты было простым, но изысканным, ведь его украшало кружево на лифе и подоле. Кроме того, платье имело длинные рукава и V-образный вырез. Талию украшала также особая деталь — пояс в виде цветочной лозы и роза.

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Ринго Старр и Барбара Бах / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
93
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