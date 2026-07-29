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- Звезды и мода
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Свадебное платье от дизайнеров принцессы Дианы: как выглядел ещё один культовый образ 1981 года
В платьях от Дэвида и Элизабет Эмануэль выходили замуж и другие звезды, но их образы не получили такого резонанса.
Супруги-дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль известны прежде всего благодаря работе над свадебным нарядом принцессы Дианы. 45 лет назад именно они создали для любимицы публики платье и аксессуары, которые в итоге стали культовыми.
Однако в том году не только Диана шла к алтарю в платье от этого дизайнерского дуэта, но и ещё одна известная актриса. 27 апреля 1981 года состоялась свадьба бывшего участника группы The Beatles Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах.
Они зарегистрировали брак в регистрационном бюро Мэрилебон в Лондоне, а шаферами на свадьбе выступили дети пары от предыдущих отношений — дочь Баха Франческа Грегорини и дочь Старра Ли Старки.
Платье невесты было простым, но изысканным, ведь его украшало кружево на лифе и подоле. Кроме того, платье имело длинные рукава и V-образный вырез. Талию украшала также особая деталь — пояс в виде цветочной лозы и роза.