Весільна сукня від дизайнерів принцеси Діани: який вигляд мав ще один культовий образ 1981 року

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

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Подружжя дизайнерів Девід та Елізабет Емануель відомі перш за все завдяки роботі над весільним образом принцеси Діани. 45 років тому саме вони створили для улюлениці публіки сукню і аксесуари, які стали в результаті культовими.

Однак не лише Діана йшла до вівтаря того року у сукні від цього дизайнерського дуету, а і ще відома акторка. 27 квітня 1981 року відбулося весілля колишнього учасника гурту The Beatles Рінго Старра та американської акторки Барбари Бах.

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Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Вони розписалися у Marylebone Register Office у Лондоні, а дружками на весіллі були діти пари від попередніх стосунків — донька Бах Франческа Грегоріні та донька Старра Лі Старкі.

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Сукня нареченої була проста, але вишукана, адже її прикрашало мереживо на ліфі і подолі. Також у вбрання були довгі рукави та V-подібний виріз. Талію прикрашала також особлива деталь — пояс у вигляді квіткової лози і троянда.

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

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