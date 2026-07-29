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- Зірки і мода
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Весільна сукня від дизайнерів принцеси Діани: який вигляд мав ще один культовий образ 1981 року
У сукнях від Девіда та Елізабет Емануель виходили заміж й інші зірки, але їхні образи не набули такого розголосу.
Подружжя дизайнерів Девід та Елізабет Емануель відомі перш за все завдяки роботі над весільним образом принцеси Діани. 45 років тому саме вони створили для улюлениці публіки сукню і аксесуари, які стали в результаті культовими.
Однак не лише Діана йшла до вівтаря того року у сукні від цього дизайнерського дуету, а і ще відома акторка. 27 квітня 1981 року відбулося весілля колишнього учасника гурту The Beatles Рінго Старра та американської акторки Барбари Бах.
Вони розписалися у Marylebone Register Office у Лондоні, а дружками на весіллі були діти пари від попередніх стосунків — донька Бах Франческа Грегоріні та донька Старра Лі Старкі.
Сукня нареченої була проста, але вишукана, адже її прикрашало мереживо на ліфі і подолі. Також у вбрання були довгі рукави та V-подібний виріз. Талію прикрашала також особлива деталь — пояс у вигляді квіткової лози і троянда.