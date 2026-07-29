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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Весільна сукня від дизайнерів принцеси Діани: який вигляд мав ще один культовий образ 1981 року

У сукнях від Девіда та Елізабет Емануель виходили заміж й інші зірки, але їхні образи не набули такого розголосу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Рінго Старр і Барбара Бах

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Подружжя дизайнерів Девід та Елізабет Емануель відомі перш за все завдяки роботі над весільним образом принцеси Діани. 45 років тому саме вони створили для улюлениці публіки сукню і аксесуари, які стали в результаті культовими.

Однак не лише Діана йшла до вівтаря того року у сукні від цього дизайнерського дуету, а і ще відома акторка. 27 квітня 1981 року відбулося весілля колишнього учасника гурту The Beatles Рінго Старра та американської акторки Барбари Бах.

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Вони розписалися у Marylebone Register Office у Лондоні, а дружками на весіллі були діти пари від попередніх стосунків — донька Бах Франческа Грегоріні та донька Старра Лі Старкі.

Сукня нареченої була проста, але вишукана, адже її прикрашало мереживо на ліфі і подолі. Також у вбрання були довгі рукави та V-подібний виріз. Талію прикрашала також особлива деталь — пояс у вигляді квіткової лози і троянда.

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Рінго Старр і Барбара Бах / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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