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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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388
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У Росії атакований один із найбільших НПЗ: деталі

СБУ заявила про удар по одному з найбільших НПЗ Росії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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У Росії атакований один із найбільших НПЗ: деталі

© ТСН.ua

Служба безпеки України заявила про успішне ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермському краї РФ. Підприємство розташоване на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, операцію провели в межах виконання завдань президента України щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

У СБУ зазначили, що після атаки безпілотників на території заводу виникла пожежа. Попередньо, вогонь охопив установку первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

«Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії», — наголосили в СБУ.

У спецслужбі додали, що «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ із потужністю майже 13 млн тонн на рік. Підприємство забезпечує пальним як цивільний сектор, так і російську армію, а нафтопереробна галузь залишається одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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