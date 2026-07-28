Пожежа на Тюменському НПЗ після атаки / © Скриншот з відео очевидців

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Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Тюмені повністю зупинив роботу 25 липня після атаки українських дронів. Удару було завдано на відстані понад 2000 км від українського кордону, що спричинило пожежу на ключових установках.

Про це повідомило Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

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Будь-які збої в роботі підприємства можуть ще більше загострити дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії. Проблеми з його нестачею посилюються ще від травня, коли Україна активізувала удари по російських нафтопереробних заводах, прагнучи підірвати військовий потенціал РФ.

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У суботу місцева російська влада повідомила, що після атаки українського безпілотника на Тюменському НПЗ спалахнула пожежа. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону.

Як повідомили джерела, внаслідок удару зайнялися установка гідроочищення дизельного пального та установка з виробництва високооктанового бензину. Водночас вони не уточнили, коли завод зможе повернутися до повноцінної роботи.

Компанія RI-Invest, яка є власником заводу, поки що не надала Reuters коментар у відповідь на відповідний запит.

Проєктна потужність Тюменського НПЗ становить близько 9 млн метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 180 тис. барелів на добу.

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За оцінками галузевих експертів, підприємство щороку переробляє близько 6 млн тонн сирої нафти. При цьому воно виробляє орієнтовно 500 тис. тонн бензину та 2,8 млн тонн дизельного пального.

Нагадаємо, 25 липня ССО у взаємодії з рухом «Черная Искра» вдруге атакували Тюменський НПЗ у Росії. Безпілотники подолали понад 2000 км і попри антидронові сітки вразили ключові установки підприємства, після чого там спалахнула пожежа. Попередній удар по цьому заводу відбувся 20 червня.

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