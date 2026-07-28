Пожар на Тюменском НПЗ после атаки

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Российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюмени полностью остановил работу 25 июля после атаки украинских дронов. Удар был нанесен на расстоянии более 2000 км от украинской границы, что повлекло за собой пожар на ключевых установках.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

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Любые сбои в работе предприятия могут еще больше усугубить дефицит горючего на внутреннем рынке России. Проблемы с его нехваткой усиливаются еще с мая, когда Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, стремясь подорвать военный потенциал РФ.

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В субботу местные российские власти сообщили, что после атаки украинского беспилотника на Тюменском НПЗ вспыхнул пожар. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы.

Как сообщили источники, в результате удара загорелись установка гидроочистки дизельного горючего и установка по производству высокооктанового бензина. При этом они не уточнили, когда завод сможет вернуться к полноценной работе.

Компания RI-Invest, которая является владельцем завода, пока не предоставила Reuters комментарий в ответ на соответствующий запрос.

Проектная мощность Тюменского НПЗ составляет около 9 млн метрических тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 180 тыс. баррелей в сутки.

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По оценкам отраслевых экспертов, предприятие ежегодно перерабатывает около 6 млн тонн сырой нефти. При этом оно производит ориентировочно 500 тыс. тонн бензина и 2,8 млн тонн дизельного горючего.

Напомним, 25 июля ССО во взаимодействии с движением «Черная Искра» во второй раз атаковали Тюменский НПЗ в России. Беспилотники преодолели более 2000 км и, несмотря на антидроновые сетки, поразили ключевые установки предприятия, после чего там вспыхнул пожар. Предыдущий удар по этому заводу произошел 20 июня.

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