Путин пойдет ва-банк: почему ближайшие месяцы могут стать наиболее опасными

Владимир Путин / © Associated Press

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Ужесточение военного и экономического давления на Россию может сначала подтолкнуть Владимира Путина не к переговорам, а к новой эскалации войны. Для российского лидера уступки без достижения поставленных целей могут создать угрозу потери поддержки элит и стабильности режима.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

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Авторы отмечают, что западная стратегия долго основывается на предположении, что достаточное давление на поле боя заставит Путина согласиться на переговоры. Однако в случае персоналистской автократии эта логика может не сработать.

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По мнению авторов, окружение автократа сохраняет лояльность, пока считает его способным гарантировать доходы, безопасность или победу. Поэтому компромисс, который будет выглядеть как поражение, может стать для Путина опаснее продолжения войны.

Топливный кризис усиливает давление на Кремль

В материале отмечается, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам создали серьезные проблемы для РФ.

По приведенным данным, с начала года до начала июля украинские дроны почти 200 раз атаковали российские НПЗ. В результате возник дефицит горючего, а внутреннее производство бензина стало примерно на треть ниже спроса.

Это, как утверждают авторы, одновременно уменьшает доходы, на которых держится лояльность российских элит, и заставляет Кремль тратить больше ресурсов на внутреннюю безопасность.

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При такой ситуации готовность к дипломатическому компромиссу может быть воспринята силовиками как признак слабости. Поэтому вместо переговоров российские власти могут прибегнуть к усилению атак.

Как Россия может обострять войну

Среди главных инструментов эскалации авторы называют массированные ракетные удары по украинским городам. Россия пытается использовать нехватку у Украины ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Вторым направлением будут удары по энергетической инфраструктуре. По данным материала, с начала года Москва совершила 250 атак на объекты «Нафтогаза», в том числе на предприятия в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Третьим инструментом названо гибридное давление на европейских союзников Украины.

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В Foreign Policy считают, что такими действиями Путин стремится продемонстрировать российским элитам, что до сих пор контролирует ситуацию и остается гарантом их безопасности.

Внутри России усиливают контроль

Параллельно с внешней агрессией Кремль расширяет внутренние репрессивные механизмы.

В материале упоминаются усиление роли ФСБ, рост количества дел о государственной измене и шпионаже, изменения в структуре Росгвардии, а также ограничение доступа к Telegram и WhatsApp и отключение Интернета.

Давление усиливается и на представителей российских элит. В качестве примера авторы приводят дело против бывшего замминистра обороны РФ Руслана Цаликова.

Когда переговоры станут возможными

Авторы считают, что Путин будет продолжать эскалацию, пока политическая цена войны не станет для него выше цены переговоров.

Для этого, по их мнению, Россия должна одновременно столкнуться с несколькими кризисами – военным, экономическим и внутриполитическим.

До этого времени Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону и расширять давление не только на российские НПЗ, но и на железные дороги, порты и предприятия военно-промышленного комплекса.

Европа, в свою очередь, может усилить санкции против российского теневого флота, его владельцев и посредников, которые помогают Москве получать доходы в обход ограничений.

В Foreign Policy подытожили, что в персоналистских автократиях давление поначалу может укреплять режим и провоцировать обострение. Переговоры станут приемлемыми для Кремля только тогда, когда продолжение войны начнет угрожать выживанию коалиции, поддерживающей Путина у власти.

Напомним, Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота в качестве площадки для очередной демонстрации военных амбиций и показал настоящие аппетиты Кремля. В частности, он заявил, что Москва намерена любой ценой отстаивать свои интересы на Северном морском пути. Кроме того, диктатор пригрозил «всеми доступными средствами» обеспечить безопасность Калининградской области в случае возникновения каких-либо угроз.

Отметим, напуганный ударами беспилотников Украины диктатор РФ уже второй раз подряд отменил главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Мероприятие, которое традиционно считается одним из важнейших событий года для Кремля, на этот раз не состоялось. По данным СМИ, причиной могли стать опасения по поводу безопасности самого диктатора и высокий риск возможного покушения.

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