Немедленно прекратите огонь: США в ООН сделали противоречивое заявление о войне в Украине

Совет безопасности ООН / © Getty Images

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Представитель США на заседании Совбеза ООН Дэн Негреа сделал резкое заявление по поводу войны. Он призвал Украину и Россию немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Об этом представитель США сказал во время заседания Совбеза ООН.

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По его мнению, в войне в Украине нет военного решения, поэтому обе страны должны вернуться к дипломатическому решению, вероятно, забыв, что агрессор — Россия.

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«Этих жертв и бесчисленного количества других смертей можно было бы избежать, если бы Россия отозвалась на призыв президента Трампа к переговорам о прекращении этой войны. Как мы уже говорили ранее, военного решения этой войны нет. И Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров. Слишком много крови было пролито. Мир платит высокую цену из-за этой войны», — сказал он.

Негреа заверил, что США готовы содействовать переговорам между Украиной и РФ, чтобы завершить войну.

«Соединенные Штаты снова призывают к немедленному прекращению огня и к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры о долгосрочном урегулировании этой войны. Соединенные Штаты остаются готовыми играть конструктивную роль для достижения этого результата и содействия переговорам между Москвой и Киевом. Наша преданность миру в Украине непреклонна», — завершил такими словами посол свое выступление.

Визит Зеленского в США — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом и примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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По информации CNN, главной темой переговоров украинского президента и американского лидера станут мирные переговоры по завершению войны с Россией.

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