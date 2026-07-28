В доме обнаружили 5 тел младенцев в картонных коробках

Во Франции расследуют загадочные смерти немолят / © Associated Press

Реклама

Во Франции расследуют загадочную смерть пяти младенцев, тела которых были обнаружены в частном доме супружеской пары.

Об этом пишет Le Parisien.

Реклама

В доме супругов в городе Оранж, расположенном в департаменте Воклюз на юго-востоке Франции, были обнаружены тела пяти младенцев. Они находились в картонных коробках.

Реклама

Источник, близкий к расследованию, сообщил газете, что находка была сделана после того, как женщина 1994 года рождения в понедельник вечером родила в больнице своего третьего ребенка после третьего случая так называемого «отрицания беременности».

По причинам, которые пока остаются невыясненными, больница в Оранже сообщила об этом правоохранительным органам. Муж женщины, которого не было дома, когда она уехала в больницу, решил обыскать коробки в их доме после спора об их содержимом. Именно там, как сообщается, он обнаружил разлагающееся тело.

Затем мужчина доставил тело в больницу, где персонал сообщил об этом правоохранительным органам.

Полиция провела обыск в квартире супругов и обнаружила фрукты в полиэтиленовых пакетах, сложенных в картонные коробки.

Реклама

Как сообщается, у супругов двое детей в возрасте восьми и 12 лет, а также третий ребенок, который родился в понедельник. Как стало известно, женщина остается в больнице и не была взята под стражу.

Новости партнеров