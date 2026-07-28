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В доме обнаружили 5 тел младенцев в картонных коробках
Во Франции расследуют причины смерти младенцев, тела которых были обнаружены в картонных коробках.
Во Франции расследуют загадочную смерть пяти младенцев, тела которых были обнаружены в частном доме супружеской пары.
Об этом пишет Le Parisien.
В доме супругов в городе Оранж, расположенном в департаменте Воклюз на юго-востоке Франции, были обнаружены тела пяти младенцев. Они находились в картонных коробках.
Источник, близкий к расследованию, сообщил газете, что находка была сделана после того, как женщина 1994 года рождения в понедельник вечером родила в больнице своего третьего ребенка после третьего случая так называемого «отрицания беременности».
По причинам, которые пока остаются невыясненными, больница в Оранже сообщила об этом правоохранительным органам. Муж женщины, которого не было дома, когда она уехала в больницу, решил обыскать коробки в их доме после спора об их содержимом. Именно там, как сообщается, он обнаружил разлагающееся тело.
Затем мужчина доставил тело в больницу, где персонал сообщил об этом правоохранительным органам.
Полиция провела обыск в квартире супругов и обнаружила фрукты в полиэтиленовых пакетах, сложенных в картонные коробки.
Как сообщается, у супругов двое детей в возрасте восьми и 12 лет, а также третий ребенок, который родился в понедельник. Как стало известно, женщина остается в больнице и не была взята под стражу.