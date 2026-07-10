Младенцы и чужие взрослые в одной могиле: ученые разгадали тайну средневековых кладбищ

Ранние христиане хоронили своих детей с небиологическими родственниками / © Pexels

Реклама

Шведские ученые из Стокгольмского университета провели масштабный анализ ДНК 142 скелетов из трех местных кладбищ эпохи Средневековья (X–XIV век). Исследователи проявили неожиданную закономерность: в коллективных могилах детей и младенцев массово хоронили вместе со взрослыми людьми, с которыми они не имели родственных связей.

Об этом пишет Live Science.

Неожиданные результаты ДНК-анализа

Большинство коллективных захоронений состояли из взрослых и детей одного пола: женщин хоронили с девочками, а мужчин с мальчиками. Ранее историки и археологи были уверены, что в общих могилах обязательно покоятся родители и их потомки. Однако генетические тесты полностью опровергли эту многолетнюю гипотезу.

Реклама

«Мы часто предполагаем, что взрослые и дети, делящие одну могилу, были родителями и детьми или другими близкими родственниками. В основном это оказалось не так», — рассказала ведущий автор исследования Майя Кшевинска.

Ученые предполагают, что такие необычные захоронения связаны с распространением христианства в Скандинавии в конце X века. Тогда правила ужесточились: некрещеных младенцев запрещалось хоронить на освященной земле кладбища. Поэтому сгоревшие родственники могли тайно подкладывать умерших малышей к могилам других взрослых, чтобы обойти строгие религиозные нормы.

Роль социальных связей и семья «Леди 56»

Еще одной причиной совместных захоронений могли стать строгие климатические условия или структура тогдашнего общества. Людей могли хоронить вместе весной, если они умерли зимой, когда промерзшая земля делала невозможным копание отдельных ям. Кроме того, в средневековые домохозяйства часто входили не только кровные родственники, но и слуги, работники и даже порабощенные лица.

Несмотря на отсутствие родственных связей в общих могилах, ученые нашли доказательства того, что некоторые влиятельные семьи прятали своих родственников на одном кладбище в течение нескольких поколений. В частности, археологи исследовали останки христианской паломницы, известной как «Леди 56», умершей в возрасте около 30 лет. Ее похоронили с редкой раковиной морской гребешки, которую женщина получила после путешествия в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

Реклама

«Анализ древней ДНК наконец-то дал нам инструмент, которого мы ждали, чтобы непосредственно проверить эти интерпретации», — подчеркнула соавтор исследования Анна Кьеллстрем.

Генетический анализ показал, что родители, брат и дочери «Леди 56» также были похоронены на этом же кладбище Вестерхус, но в совершенно разных местах. Это подтверждает, что для средневековых людей принадлежность к местной христианской общине могла быть столь же важной, как и кровное родство.

Напомним, уникальная археологическая находка заставила ученых кардинально пересмотреть представление о жестокости Ледникового периода и раскрыла глубоко скрытую эмоциональную сторону жизни наших древнейших предков. В итальянской пещере ученые нашли доказательства того, что люди тосковали по своим умершим еще 27 тысяч лет назад.

Новости партнеров