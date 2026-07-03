Ни растения, ни рыба: ученые выяснили, чем на самом деле питались первые жители Америки

Древние люди / © Pixabay

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Первые жители Америки оказались профессиональными охотниками на гигантских животных, а не всеядными собирателями, как считалось ранее.

Об этом пишет Earth.com.

Проанализировав останки животных от Аляски до Южной Америки, археологи обнаружили, что более 80% рациона людей ледникового периода составляли именно мамонты и другие гиганты весом свыше тонны. Это открытие не только объясняет быстрое заселение континентов, но и подтверждает, что именно человек виновен в исчезновении этих животных.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, положило конец многолетнему спору археологов о том, чем питались первые американцы. Учёные разделились на два лагеря: одни считали древних людей всеядными собирателями, другие — охотниками на крупную дичь.

Чтобы проверить обе версии, Бен Поттер из Университета Аляски и Джеймс Чаттерс из Университета Макмастера изучили остатки костей животных на стоянки трех древнейших культур Америки — от Берингии (бывшего сухопутного моста между Сибирью и Аляской) до культуры Кловис в Северной Америке и мастеров копий «рыбий хвост» в Южной Америке.

Оказалось, что племена ледникового периода по всему континенту использовали одинаковую тактику — они целенаправленно охотились на мамонтов и других гигантских травоядных. Именно ставка на огромную добычу, а не попытки приспособиться к каждой новой экосистеме, позволила людям молниеносно заселить оба континента. Однако у такой стратегии была и обратная сторона: охота людей, похоже, действительно способствовала истреблению древних гигантов.

Гиганты доминировали в меню

Учёные проанализировали 50 древних стоянок (восемь в Берингии, 25 в Северной Америке и 17 в Южной) и выявили чёткую закономерность: на 49 локациях основу рациона составляли животные весом более тонны. По калорийности они обеспечивали от 83 до 88 процентов всего мяса. В Берингии люди питались шерстистыми мамонтами, в Северной Америке — колумбийскими мамонтами, а в Южной — гигантскими ленивцами и гомфотериями (родственниками слонов). Мелкая дичь в остатках пищи составляла менее одного процента.

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Скептики часто отмечают, что кости мелких животных просто хуже сохраняются. Чтобы исключить эту ошибку, исследователи специально умножили теоретическое количество мелкой дичи на сто и пересчитали всё заново. Даже в таких условиях крупные животные всё равно давали более 98 процентов пищи.

Эти цифры подтверждает и анализ костей 18-месячного ребёнка из культуры Кловис, найденного в Монтане. Химический состав её останков показал, что рацион её матери на 96 процентов состоял именно из мяса мамонтов и других гигантов, и лишь на 4 процента — из мелких млекопитающих.

Какое оружие использовали охотники

На древних стоянах во всех трёх регионах археологи находят преимущественно оружие и инструменты для разделки крупных туш: массивные каменные наконечники, лезвия и скребки для шкур. А чтобы пробить толстую кожу гигантов, охотники использовали атлатли — специальные приспособления для метания копий, которые позволяли запускать их гораздо глубже.

Не менее красноречиво и то, чего на этих раскопках вообще нет. Учёные не обнаружили ни одного жернова для помола семян, ни земляных печей, в которых обычно готовили корни и растения. Также среди орудий труда нет рыболовных крючков, гарпунов или грузил для сетей, что указывает на полное безразличие тогдашних людей к рыболовству.

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Доказательства тщательного планирования

Каменная кладка также свидетельствует о тщательной подготовке к охоте. Острия охотники затачивали до тех пор, пока они не становились слишком короткими для использования, а мастера-инструментальщики переносили высококачественный камень на впечатляющие расстояния от его источника.

На центральных Великих равнинах целые наборы инструментов преодолели расстояние до 370 миль (примерно 595 километров), а один экземпляр преодолел примерно 930 миль (примерно 1496 километров).

Перевозка такого количества камней имеет смысл только для людей, которые постоянно находятся в движении и заранее готовятся к добыче, которую они ожидают встретить где угодно. Универсалу, который занимается картографированием небольшой территории, не имело бы смысла запасаться таким снаряжением.

По следам гигантов через континенты

Ставка на охоту на гигантов оказалась чрезвычайно успешной стратегией. Мамонты и гигантские ленивцы обитали в самых разнообразных природных зонах — от тундры до тропических саванн. Охотникам не приходилось каждый раз изучать особенности новой экосистемы, растительность или мелкую дичь. Им достаточно было хорошо знать повадки крупных животных. Благодаря этому люди расселились на двух континентах всего за несколько веков, повсеместно используя почти одинаковые инструменты. Даже когда к югу от Панамы мамонты исчезли, племена просто переключились на местных гигантских ленивцев и родственников слонов.

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Учёные характеризуют этих людей как универсалов в отношении территорий, но строгих специалистов в отношении еды.

Однако такая страсть к крупной добыче имела печальные последствия. В каждом регионе гигантские животные вымирали вскоре после появления человека. Шерстистые мамонты исчезли около 13 400 лет назад, колумбийские — на 600 лет позже, а мегафауна Южной Америки вымерла примерно 11 600 лет назад.

Исследователи обнаружили следы охоты человека на большинство видов крупных млекопитающих, которые тогда навсегда исчезли с лица Земли. Поскольку эти гиганты существенно влияли на ландшафт и растительность, их исчезновение разрушило целые пищевые цепи. Ученые не утверждают, что люди были единственной причиной вымирания, ведь в то время как раз менялся и климат, но отрицать человеческий фактор теперь сложно.

Как только гиганты исчезли, существовавшие в то время однородные культуры мгновенно распались на отдельные региональные традиции. Людям наконец пришлось приспосабливаться к местным условиям: одни племена стали охотниками на бизонов, другие начали выслеживать северных оленей, а на юге переключились на гуанако. То есть «универсалами», какими их долгое время считали археологи, древние американцы стали лишь тогда, когда для них просто не осталось крупной добычи.

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Этот масштабный анализ объединил историю заселения обоих континентов и заставил научное сообщество искать ответ на новый вопрос: как именно стремление первых людей к охоте на гигантов изменило окружающую среду всей планеты.

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