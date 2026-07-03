Россияне пытаются проложить путь к Славянску: где давят оккупанты — DeepState

Война России против Украины / © ТСН

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Российская оккупационная армия активизировала штурмовые действия к югу от Лимана в Донецкой области, пытаясь развить наступление на Славянск, поскольку не может добиться успеха непосредственно на лиманском направлении.

Об этом сообщили в пятницу, 3 июля, аналитики DeepState.

По их данным, противник активно наносит удары в районах Озерного и Кривой Луки. Несмотря на постоянные потери, российским подразделениям удалось добиться лишь незначительного продвижения.

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В DeepState отмечают, что главной целью оккупантов является выход в район Райгородка с последующим закреплением позиций и развитием наступления на Славянск и прилегающую агломерацию.

«Таким образом, противник пытается избежать боевых столкновений с Лиманом, ведь все попытки проникнуть в населенный пункт заканчиваются постоянными потерями даже в случае успешного единичного проникновения», — отмечают аналитики.

© Deepstatemap

В то же время российские войска сосредоточили значительные усилия на направлении Рай-Александровки, которую эксперты называют одним из ключевых населенных пунктов для дальнейшего продвижения к Славянску.

По оценке DeepState, линия Николаевка—Орихуватка—Никоноровка остается последним важным рубежом перед возможным началом боев непосредственно за город.

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«На сегодняшний день украинские военные успешно отражают атаки противника и сдерживают натиск, и здесь следует отдать должное как бойцам, так и командирам, которые в условиях ограниченных людских ресурсов сдерживают эту орду», — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики обратили внимание на сложную ситуацию в Ямполе. Там, по их словам, украинские подразделения продолжают удерживать населенный пункт, несмотря на постоянное давление со стороны российских сил.

Эксперты считают, что активизация действий оккупантов к югу от Лимана свидетельствует о попытке обойти город, который остается для них чрезвычайно сложной целью, и создать предпосылки для будущего наступления на Славянск.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские десантники из батальона «Апачи» 81-й бригады ДШВ отразили первый масштабный механизированный штурм под Славянском и устроили оккупантам логистический локдаун.

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