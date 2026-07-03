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- Украина
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В Сумах прогремела серия взрывов: враг наносит удары управляемыми авиабомбами
Оккупанты вновь наносят удары по Сумской области.
Вечером 3 июля в Сумах прогремела серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия наносит удары по Сумской области с воздуха.
О взрывах в городе сообщают корреспонденты «Суспильного». Отмечается, что звуки взрывов в Сумах слышны в течение всего вечера.
До этого в Военно-воздушных силах ВСУ предупреждали о серьёзной угрозе применения противником тактической авиации и кассетных бомб. Вектор движения российских самолётов был зафиксирован именно в направлении Сумской области.
Как сообщили в 22:14 в Сумской ОВА, есть попадания по гражданской инфраструктуре. В результате атаки, есть значительные повреждения в жилом секторе, ранены гражданские. По предварительной информации, среди пострадавших есть дети. Продолжается спасательная операция.
Обновлено: по состоянию на 22:43 известно о по меньшей мере трех погибших в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум.
«В эпицентре удара – многоэтажка, магазин и дорогостоящая. На месте было много людей. Дети. Раненых транспортируют в больницы. В тяжелом состоянии 13-летний ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», – сообщают в ОВА.
Напомним, днём 3 июля российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбамии дронами. Одна из управляемых авиабомб попала в общеобразовательную школу, расположенную среди жилых домов; ранены дети и воспитатели.
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