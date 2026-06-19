Атака РФ. / © Getty Images

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В пятницу, 19 июня, Россия атаковала Сумы . Дроны попали в жилые дома и инфраструктуру в областном центре.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

«Враг целит по объектам городской инфраструктуры и жилому сектору Сум. Повреждены окна, крыши построек, ограждения», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, зафиксировано попадание БпЛА типа «Италмас», «Молния», FPV по складским помещениям, а также двух частных домах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атаки на Сумы — последние новости

В ночь на 18 июня оккупанты ударили беспилотниками по Сумам. Был атакован частный жилищный сектор в Ковпаковском районе города. На территории одного из домохозяйств спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины.

В тот же день российские войска нанесли удар авиабомбами по окраине Сум. Произошло возгорание в складских помещениях, где хранились остатки серосодержащих веществ. Угрозы для населения нет.

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