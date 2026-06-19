На Украину надвигается опасная стихия: синоптики предупредили, какие области станут "красными" (карта)

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 19 июня / © ТСН

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В пятницу, 19 июня, в Украине ожидается солнечная и сухая погода с заметным потеплением до +27 градусов, хотя в отдельных регионах возможны кратковременные летние дожди.

Как сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, большая часть территории страны находится под влиянием циклона, пришедшего с северо-востока.

По его словам, на территорию Украины поступает свежий воздух из северных широт, что приводит к нестабильной атмосфере с кратковременными грозовыми дождями. Как прогнозирует синоптик, 19 июня в Украине будет солнечная, преимущественно сухая погода, а температура воздуха существенно повысится: ночью ожидается от +11 до +16 градусов тепла, днём — от +22 до +27 градусов тепла.

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Постригань сообщает, что в эти выходные в Украине будет приятная летняя погода: слабый ветер, много солнца и без осадков. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем — от +23 до +28 градусов тепла.

«Атмосфера над Украиной, а значит, и над Черкасской областью, в ближайшее время не готова к формированию „теплового купола“, который может привести к длительному жаркому периоду у нас. Однако потенциал для кратковременного притока тёплого воздуха в сочетании с активным солнечным прогревом есть. Поэтому нас ждут несколько по-настоящему летних дней с дневной температурой 25–28°. Поэтому в ближайшие субботу и воскресенье мы тоже согреемся, но при этом будет комфортно», — отметил синоптик.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в пятницу, 19 июня, в Украине ожидается переменная облачность с постепенным повышением дневной температуры. Благодаря влиянию западноевропейского антициклона на большинстве территорий будет сухо, однако прохладный воздух с севера принесет локальные кратковременные дожди на юго-восток, а днем — и в большинство западных и северных областей.

Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть с умеренной скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов тепла, на морском побережье — до +19, а днём воздух прогреется до +22…+27 градусов.

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Погода в Украине 19 июня / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что с 19 по 21 июня чрезвычайная пожарная опасность охватит Сумскую, Николаевскую, Запорожскую области и Крым. Чуть позже, 20 и 21 июня, к этому списку присоединятся также Ровенская, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Кировоградская и Одесская области.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 19 июня в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды для крупных украинских городов на 19 июня.

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