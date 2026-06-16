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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Десять распространенных ошибок садоводов в июне и июле, которых следует избегать в 2026 году

Летний сезон кажется лучшим временем для огорода: тепло, активный рост растений и формирование плодов. Но именно в этот период садоводы чаще всего допускают критические ошибки, которые незаметно снижают урожайность или даже полностью уничтожают растения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Ошибки садоводов летом

Ошибки садоводов летом / © pexels.com

Большинство проблем возникает не из-за погоды, а из-за неправильного ухода: полив, загущенные посадки, недостаток мульчи или игнорирование стресса от жары. В Fresh Harvest Haven написали об ошибках, которые следует избегать летом.

Поливка в самое жаркое время дня

Одна из худших ошибок — поливать огород в разгар солнца. Вода быстро улетучивается, не успевая проникнуть в корни.

Кроме того, капли на листьях могут работать как линзы, вызывая ожоги.

Лучшее время: утро или ранний вечер.

Нерегулярная поливка

Скачки между пересушиванием и переливом — стресс для растений. Это ослабляет корневую систему и снижает урожайность.

Растениям нужна стабильность влажности почвы, особенно при формировании плодов.

Решение: установить четкий график полива или использовать капельный полив.

Поливка по листьям вместо корня

Полив сверху повышает риск грибковых болезней и неэффективно увлажняет почву.

Влага должна попадать непосредственно в корневую зону.

Правильно: поливка под корень или использование систем капельного орошения.

Отсутствие мульчирования

Без мульчи почва быстро перегревается и теряет до половины влаги из-за испарения.

Мульча помогает:

  • удерживать влагу;

  • снижать температуру грунта;

  • подавлять сорняки.

Загущенные посадки

Когда растения растут слишком близко, они конкурируют за свет, воду и питательные вещества.

Это также усугубляет циркуляцию воздуха и способствует развитию болезней.

Решение: соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями.

гнорирование жары и солнечных ожогов

В жару растения могут получать стресс, проявляющийся увяданием, пожелтением и ожогами листьев.

Защита:

  • затеночные сетки;

  • частичное притенение в обеденные часы;

  • мульча для охлаждения корней.

Отсутствие регулярного осмотра растений

Вредители и болезни летом развиваются очень быстро.

Если не реагировать вовремя, можно потерять значительную часть урожая за 1-2 недели.

Решение: еженедельный осмотр листьев, стеблей и плодов.

Чрезмерная или неправильная подкормка

В жару избыток удобрений может «сжечь» корни или стимулировать слабый, водянистый рост.

Совет: подкармливать умеренно и только во влажной почве.

Отсутствие подготовки почвы

Бедный или уплотненный грунт не удерживает влагу и не снабжает растения питательными веществами.

Важно:

  • добавлять компост;

  • проверять дренаж;

  • рыхлить почву.

Игнорирование погодных условий

Резкие изменения температур, волны зноя или засухи требуют коррекции ухода.

В жару:

  • увеличивают поливку;

  • уменьшают обрезку;

  • добавляют защиту от солнца.

Большинство летних потерь урожая связано не с климатом, а с неправильными действиями садовода. Если избегать этих 10 ошибок, растения лучше выдерживают жару, меньше болеют и дают стабильный урожай.

FAQ

Почему летом растения увядают даже при поливке?

Чаще всего причина — перегревание почвы или полив в неправильное время. Также растения могут страдать от поврежденных корней или недостатка кислорода в переувлажненной почве.

Как правильно поливать огород в жару?

Поливать нужно рано утром или вечером под корень, реже, но глубже. Это помогает воде проникать в корневую систему и уменьшает испарение.

Нужно ли мульчировать огород летом?

Да. Мульчирование сохраняет влагу, защищает почву от перегрева и уменьшает рост сорняков, что напрямую влияет на урожайность.

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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