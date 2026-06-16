ТЦК задержал отца 8 детей: Лубинец сделал заявление об отсрочке

Отца 8 детей доставили в ТЦК

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В Прикарпатье отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который имел законное право на отсрочку от мобилизации, доставили в ТЦК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об этом 16 июня.

По словам омбудсмена, мужчина вместе с женой воспитывает восьмерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Семья находилась на оздоровлении в Ивано-Франковской области, когда мужчина был задержан и доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Как отметил Лубинец, в ТЦК мужчина провел около четырех часов. В ходе проверки выяснилось, что он имеет право на отсрочку, однако своевременно ее не оформил и не прошел военно-врачебную комиссию.

«Мы выяснили: украинец имеет законное право на отсрочку, однако вовремя ее не оформил и не прошел ВЛК», — сообщил омбудсмен.

После вмешательства представителя Верховной Рады мужчина прошел ВЛК и получил возможность оформить отсрочку через ЦНАП в соответствии с установленными процедурами.

Почему отсрочка не сработала

Лубинец подчеркнул, что право на отсрочку не возникает автоматически — его нужно подтвердить документально.

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«Своевременное оформление документов — это очень важно. Прошу граждан не игнорировать этот факт», — отметил он.

Омбудсмен обратился к опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям и патронатным воспитателям, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки до 18 лет. По его словам, если человек имеет право на отсрочку, необходимо оформить его заранее через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение «Резерв+».

Также Лубинец заявил о необходимости системного изменения подходов к мобилизационным процедурам, чтобы избежать ситуаций, когда люди с законным правом на отсрочку вынуждены доказывать это уже во время проверок.

«Наша задача — не только реагировать на конкретные случаи, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций в будущем», — добавил он.

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Напомним, в настоящее время расследуют обстоятельства смерти мужчины после пребывания в ТЦК и СП в Закарпатье.

Виновным может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

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