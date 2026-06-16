Выглядят счастливыми: внук королевы Елизаветы II появился на скачках со своей красавицей-женой

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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Это первый выход молодоженов после их свадьбы, которая состоялась 6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Сегодня Харриет впервые появилась на публичном королевском мероприятии в статусе члена британской королевской семьи. Она выбрала изысканные и очень элегантный наряд – небесно-голубое платье от Suzannah London длины миди, с круглой горловиной, пуговицами на груди и длинными рукавами. Дополнила лук Харриет туфлями-слингбэками цвета лате от Jimmy Choo, клатчем от Anya Hindmarch, шляпой в тон наряда, а также серьгами Pragnell Jewellery и жемчужным браслетом от этого же бренда. Жена Питера Филлипса собрала волосы в красивую прическу и сделала макияж, а на ее пальце теперь сверкает не только помолвочное кольцо, но и обручальное, очевидно, из валлийского золота.

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Getty Images

В карете на Королевском Аскоте Харриет ехала вместе со своей свекровью – принцессой Анной. А позже вместе с мужем Питером Филлипсом появилась в королевской ложе с бокалом просекко в руках.

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Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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