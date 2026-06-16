Бывшая «Мисс Украина», которой россияне сожгли девятый магазин, рассказала свою щемящую историю

Продавец со столичной Шулявки Екатерина Колмыкова рассказала, что россияне сожгли ей 8 магазинов в Мариуполе, а теперь 9-й в Киеве / © ТСН

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После российской массированной атаки по Киеву 15 июня владелица одного из уничтоженных столичных на Шулявке магазинов, бывшая жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова в соцсетях рассказала, что оккупанты хоть и уничтожили своими обстрелами девятую ее торговую точку, она с семьей обязательно найдет силы и желание возродить собственное дело в Киеве.

Ее видеоролик в соцсетях получил большой резонанс.

ТСН.ua разыскал эту семью и пообщался с ней.

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«У нас дежавю — россияне уничтожили 8 наших магазинов в Мариуполе. Теперь уничтожили 9-й в Киеве», — рассказал в комментарии для нас муж Екатерины Колмыковой Максим.

И продолжил: «Там все сгорело и здесь… Все в результате обстрелов. В Мариуполе они все уничтожили в течение недели после 24 февраля 2022 года. Хотя времена и трудные, но руки опускать нельзя. В начале войны были мысли уехать, но решили остаться, решили начать все сначала».

По словам Максима, в их киевском магазине были товары для быта, для отдыха.

«Всего понемногу — наушники, палатки, плиты для приготовления пищи в походных условиях, массажеры и прочее. После уничтожения магазина многие в своих комментариях нас поддержали, но некоторые сказали, что „вам так и надо“. Я скажу так: мы пойдем дальше. Главное, что живы и здоровы».

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К этому он добавил, что стать предпринимателями их вынудила жизнь.

«Я сам из семьи, которая работала на «Азовстали», бабушка, дедушка, мать — все работали на «Азовстали», я работал также на «Азовстали» до сокращения. Затем решил попробовать свои силы в частном предпринимательстве. В Киев мы приехали в мае 2022 года. У нас тогда ничего не осталось, только машина, которая была на ходу. Все что осталось — это автомобиль и желание жить и что-то делать. Мы были в нескольких городах, решили остаться в Киеве. Здесь арендуем жилье», — рассказал нам муж Екатерины.

Резюмируя, он добавил, что их ребенок сейчас живет в Израиле.

Екатерина Колмыкова, которая записала и опубликовала видео в соцсетях, рассказала в комментарии для ТСН.ua, что в 2021 году она была победительницей конкурса Miss Ukraine Plus Size. Нам она рассказала следующее: «Что дает нам силы двигаться дальше? У нас нет иного выбора. Когда мы выехали из Мариуполя, то надо же на какие-то средства жить, арендовать жилье. Простите, но мы уезжали из Мариуполя в нижнем белье. Наше жилье в Мариуполе забрали как «бесхозное». Мы очень благодарны всем, кто здесь давал нам кто тарелку, кто сковороду. Если ты не умер, надо двигаться дальше… Когда мы уже в эти дни увидели, как горит наш магазин, то поняли, что горит наш единственный доход, благодаря которому мы покупаем себе еду, арендуем жилье, лечимся. Здесь мы начали свое дело после того, как, находясь еще в Мариуполе, я заказала посылку из Китая, раскладушки. Я ее называю посылкой из прошлого. Эту посылку я перенаправила в Киев, мы начали продавать эти раскладные кровати. Это стало нашим стартовым капиталом. Затем открыли свой маленький магазинчик. Потом начала делать видеообзоры товаров и эти ролики начали «залетать», люди стали покупать, приходить в магазин. Наш единственный ребенок живет в Израиле в общежитии. Чтобы собрать на билет, я начала копить деньги с этих продаж. Проводила прямые эфиры из магазина».

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По ее словам, она чувствует силы открыть 10-й магазин, но пока в онлайн-формате.

«Но останавливаться мы принципиально не будем. Назло соседям… В соцсетях под моим видео было много хейта. Но кто пишет отрицательные комментарии? Какое-то несчастное… Но большинство комментариев — это слова поддержки. Одна из моих подписчиц обратилась со словами о том, что я вдохновляю ее, о том, что, возможно, у меня такая судьба, что я должна это пережить. Я видела, как горит наш магазин на Шулявке, где были товары, взятые в кредит. В общей сложности у нас кредита около 12 тыс. долларов. Я не смогла в тот момент сидеть дома…», — резюмировала Екатерина Колмыкова.

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