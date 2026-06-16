Неожиданный суперфуд: как правильно готовить и есть семена арбуза

Семена арбуза являются настоящей витаминной бомбой / © Pexels

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Эксперты из американского Национального совета содействия развитию арбузов официально подтвердили безопасность потребления арбузных семян для взрослых, детей и даже беременных женщин. Специалисты отмечают, что эта популярная ягода полностью пригодна для употребления от сладкой мякоти до самой кожицы.

Об этом пишет Southern Living.

Полезные свойства и виды семян

По словам диетологии Лорен Манакер, арбузные семена являются отличным источником фосфора, калия, марганца, фолиевой кислоты, цинка и железа. Эти питательные вещества помогают правильному функционированию мозга, нервной системы и способствуют формированию крепких костей.

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Потребление порции весом около 30 г обеспечит организм 10 г белка и принесет только 158 калорий. Специалист добавляет, что незаменимые жирные кислоты в составе этого продукта способны эффективно снижать уровень холестерина.

Эксперты выделяют два основных типа семян в этой ягоде, среди которых черное полностью созрело, а белое служит лишь пустой оболочкой. Директор по коммуникациям Стефани Барлоу объясняет, что большинство современных бессемянных сортов являются результатом скрещивания различных видов арбузов.

Как правильно готовить и употреблять в пищу

Кроме обычного разжевывания свежих семян во время поедания арбуза, кулинары предлагают использовать его для приготовления масла или муки. Самым популярным способом домашнего приготовления остается классическое запекание в духовке, которое превращает семена в хрустящую закуску.

Для этого черные семена необходимо тщательно промыть, высушить на солнце в течение нескольких дней, а затем выложить на противень. Далее продукт слегка сбрызгивают растительным маслом и выпекают при температуре 160-165 градусов в течение 15 или 20 минут.

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Другим популярным методом приготовления является проращивание, во время которого семена замачивают в воде на несколько дней до потери черной оболочки. После промывания и полного высыхания эти хрустящие ростки становятся идеальным дополнением к салатам или утренним хлопьям.

Напомним, слово "суперфуд" создает ощущение, что здоровье можно "купить" в виде модного порошка или семян с другого континента. Однако настоящая польза часто не в экзотике , а в доступных локальных продуктах, которые мы привыкли недооценивать.

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