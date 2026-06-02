Восемь полезных свойств чернослива для здоровья: почему этот сухофрукт является настоящим суперфудом для организма

Его регулярно включают в рацион для улучшения пищеварения, поддержания сердца, костей и общего самочувствия. В Real Simple рассказали о научно подтвержденных преимуществах чернослива, объясняющих, почему его называют натуральным суперфудом.

Улучшает пищеварение и помогает при запорах.

Чернослив самое известное как природное средство для нормализации работы кишечника. Он содержит много пищевых волокон, в частности растворимую и нерастворимую клетчатку, стимулирующую перистальтику.

Также в составе есть сорбитол — природный сахарный спирт, мягко притягивающий воду в кишечник и облегчающий стул. Именно поэтому чернослив часто рекомендуют при запорах как натуральную альтернативу слабым слабительным средствам.

Поддерживает здоровье костей

Исследования показывают, что регулярное употребление чернослива может оказывать положительное влияние на плотность костной ткани.

Это связано с содержанием:

витамина K;

бора;

калия.

Эти микроэлементы играют важную роль в поддержании крепости костей и могут помогать снижать риск остеопороза, особенно у женщин после менопаузы.

Богат антиоксидантами

Чернослив содержит мощные антиоксиданты, в частности полифенолы. Они помогают бороться с оксидативным стрессом — процессом, который ускоряет старение клеток и способствует развитию хронических заболеваний.

Регулярное употребление продуктов с антиоксидантами поддерживает общий уровень энергии и защитные функции организма.

Способствует здоровью сердца

Чернослив может оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Благодаря клетчатке он помогает снижать уровень «плохого» холестерина (LDL).

Кроме того, калий в составе способствует нормализации АД, что важно для профилактики гипертонии и сердечных заболеваний.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Несмотря на природную сладость, чернослив имеет относительно низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает резких скачков сахара в крови.

Клетчатка замедляет усвоение сахаров, что делает чернослив более безопасным выбором по сравнению со многими другими сладкими перекусами.

Способствует ощущению сытости и контроля веса

Благодаря высокому содержанию клетчатки чернослив хорошо насыщает. Небольшая порция может уменьшить чувство голода и помочь избежать переедания.

Это делает его полезным элементом в рационе людей, стремящихся контролировать вес без жестких диет.

Поддерживает работу нервной системы

Чернослив содержит витамины группы B, которые важны для нормальной работы нервной системы. Они участвуют в процессах энергетического обмена и оказывают влияние на устойчивость к стрессу.

Удобный и питательный перекус

Чернослив легко хранить и брать с собой. Он не нуждается в подготовке, при этом обеспечивает организм быстрой энергией и полезными веществами.

Его можно добавлять в:

каши;

салаты;

выпечку;

йогурты.

Сколько чернослива можно есть в день

Оптимальное количество — примерно 4–6 штук в день. Это позволяет извлечь пользу для пищеварения и организма в целом, не перегружая его избытком сахаров или клетчатки.

Чернослив — это доступный и природный продукт, сочетающий пользу для пищеварения, сердца, костей и метаболизма. При умеренном потреблении он может стать простым способом улучшить ежедневный рацион и поддержать всеобщее здоровье.

FAQ

Чернослив от запора — действительно ли помогает?

Так, чернослив эффективно помогает при запорах благодаря высокому содержанию клетчатки и сорбитола, которые стимулируют работу кишечника и облегчают стул.

Сколько чернослива можно есть в день?

В среднем рекомендуют 4-6 штук в день. Это оптимальное количество для извлечения пользы без избытка сахара или дискомфорта для пищеварения.

Полезен ли чернослив для похудения?

Да, в умеренных количествах. Чернослив хорошо насыщает благодаря клетчатке, уменьшает аппетит и может помогать контролировать общую калорийность рациона.

