Королева Летиция появилась на мероприятии в новых роскошных украшениях
Королева Летиция вчера встречала княжескую чету Монако в Мадриде, появившись на публике в красивом летнем аутфите.
Испанские король и королева вместе с гостями посетили выставку, посвященную 150-летию первой дипломатической миссии между Испанией и Монако, в Королевском ботаническом саду в Мадриде.
На этой встрече Летиция появилась в кремовом платье-миди от итальянского модного дома Mantu. Но внимание привлек не столько наряд, как аксессуары, которые королева подобрала к образу.
На ней были яркие браслеты и серьги от испанского бренда Suma Cruz.
Серьги с латунной основой, покрытой 24-каратным желтым золотом, с органическими мотивами, стоимостью 320 евро и такой же браслет из этой же коллекции Índico тоже стоимостью 320 евро.
Оба эти изделия ручной работы и отлично дополнили нежное платье королевы Летиции. Также у нее на пальце было кольцо Coreterno – тоже любимое из ювелирной шкатулки королевы.