Королева Летиция появилась на мероприятии в новых роскошных украшениях

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Испанские король и королева вместе с гостями посетили выставку, посвященную 150-летию первой дипломатической миссии между Испанией и Монако, в Королевском ботаническом саду в Мадриде.

На этой встрече Летиция появилась в кремовом платье-миди от итальянского модного дома Mantu. Но внимание привлек не столько наряд, как аксессуары, которые королева подобрала к образу.

Королева Летиция, князь Альбер II, король Филипп VI и княгиня Шарлин / © Getty Images

На ней были яркие браслеты и серьги от испанского бренда Suma Cruz.

Реклама

Серьги с латунной основой, покрытой 24-каратным желтым золотом, с органическими мотивами, стоимостью 320 евро и такой же браслет из этой же коллекции Índico тоже стоимостью 320 евро.

Королева Летиция / © Getty Images

Оба эти изделия ручной работы и отлично дополнили нежное платье королевы Летиции. Также у нее на пальце было кольцо Coreterno – тоже любимое из ювелирной шкатулки королевы.

Новости партнеров