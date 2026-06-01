Гороскоп на 2-3 июня для всех знаков Зодиака: день, когда можно потерять свою индивидуальность
18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, опасен потерей своей индивидуальности.
Приняв за истину чужое мнение, можно потерять свое, а это — сразу или со временем — не лучшим образом скажется как минимум на моральном состоянии, па как максимум — если вопрос окажется особенно серьезным — и на всей последующей жизни в целом.
Очень важно уделять внимание своим родственникам — особенно детям подросткового возраста, которые в это время нуждаются не столько в руководстве, сколько в добром совете и участии. Особенно важно проверить их круг общения, чтобы выяснить, нет ли там лиц, которые могут негативно на них повлиять.
Возможны также неприятные открытия в отношении людей, которых мы привыкли считать друзьями или хорошими знакомыми — они могут обнаружить свое истинное лицо, оказавшись совсем не такими, какими казались.
Овен
Поведение окружающих в этот дни могут быть неожиданными и непонятными: они станут по нескольку раз в сутки менять свое поведения и принятые ранее решение — спишите это на негативное влияние Луны.
Телец
К любой профессиональной цели нужно идти, получив хотя бы минимальную поддержку коллег: в одиночестве в эти дни ничего добиться не удастся, не стоит даже и пытаться — только даром потратите время.
Близнецы
Осложнение отношений с кем-то из близких людей — скорее всего, детей — будет вызвано недоразумением, а, значит, надо его урегулировать, тогда и все остальное постепенно уляжется — без особых усилий с вашей стороны.
Рак
Посмотреть на себя и свои поступки со стороны вам в эти дни помогут окружающие вас люди, главное — прислушаться к мнению, которое они вам выскажут: поверьте, они хотят вам добра, хотя вы можете в этом усомниться.
Лев
Не стоит позволять уязвленному самолюбию руководить своим поведением, поскольку под его влиянием вы можете сказать или сделать что-то такое, о чем впоследствии пожалеете — лучше успокоиться и забыть об инциденте.
Дева
Даже если кто-то из окружающих будет заслуживать негативной реакции с вашей стороны, постарайтесь воздержаться от оскорблений и недобрых пожеланий в его адрес — иначе они могут вернуться к вам бумерангом.
Весы
Предложение, от которого — в классическом понимании этой фразы — нельзя будет отказаться, скорее всего, окажется выгодным, поэтому имеет смысл дать положительный ответ, подумать над которым тоже не помешает.
Скорпион
Все, что вы сделаете в эти дни, можно считать вкладом в ваше будущее, поэтому постарайтесь действовать разумно, взвешено и осмотрительно, рассчитывая не только на ближайшее время, но и н перспективу.
Стрелец
Вступать в дискуссии с окружающими можно только в том случае, если вы будете уверены, что сможете отстоять свою точку зрения — без нее желательно ни с кем не общаться, еще лучше –вообще не выходить из дома.
Козерог
Достигать своих целей нужно, только руководствуясь добрыми намерениями: при помощи недостойных средств, возможно, даст возможность добиться своего, но со временем приведет к негативным последствиям.
Водолей
Представителям знака можно отправляться в любые поездки, но особенно успешными окажутся те, которые будут связаны с обретением новых знаний, причем, речь идет не только о профессии, но и об общей культуре.
Рыбы
Не стоит прислушиваться к мнению людей, которые будут отговаривать вас от воплощения в жизнь планов, составленных на это время: поступки, которые вы совершите, ваша ответственность, а не ваших советчиков.
