Американская актриса надела платье украинского бренда на премьеру
Это чрезвычайно популярный дизайн платья и его примерила это одна звезда кино.
44-летняя американская актриса Констанс Ву посетила премьеру комедийного сериала «Не подходит для работы», которая состоялась в Нью-Йорке. Звезда невероятно выглядела на событии, ведь выбрала платье от известного украинского бренда J’amemme.
Дизайн ее белоснежного платья изысканный и очень узнаваемый, ведь выполнен в виде огромного цветка с лепестками. Длина платья при этом короткая, что позволило подчеркнуть ноги знаменитости.
Образ актриса дополнила также босоножками, на которых были спереди большие цветы в виде орхидей, а в руке она держала небольшую сумку-клатч.
Напомним, что такое же платье, но голубого цвета, носила героиня сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз.