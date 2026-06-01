Шоу-бизнес
161
1 мин

Американская актриса надела платье украинского бренда на премьеру

Это чрезвычайно популярный дизайн платья и его примерила это одна звезда кино.

Юлия Каранковская
Констанс Ву

Констанс Ву / © Getty Images

44-летняя американская актриса Констанс Ву посетила премьеру комедийного сериала «Не подходит для работы», которая состоялась в Нью-Йорке. Звезда невероятно выглядела на событии, ведь выбрала платье от известного украинского бренда J’amemme.

Дизайн ее белоснежного платья изысканный и очень узнаваемый, ведь выполнен в виде огромного цветка с лепестками. Длина платья при этом короткая, что позволило подчеркнуть ноги знаменитости.

Образ актриса дополнила также босоножками, на которых были спереди большие цветы в виде орхидей, а в руке она держала небольшую сумку-клатч.

Напомним, что такое же платье, но голубого цвета, носила героиня сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз.

