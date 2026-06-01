Цены на продукты в Украине: что стимко подорожает в июне, а что наоборот - подешевеет

Украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания. По прогнозам ведущих экономических экспертов, рост цен в июне уверенно продолжится и по темпам почти сравняется с майскими показателями.

Почему в Украине дорожают продукты питания

Как отмечает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Госслужба статистики на днях обнародовала тревожные данные: за год, по сравнению с апрелем 2025 года, цены производителей подскочили сразу на 40,2%. Это колоссальный показатель, главными триггерами для которого стали существенное подорожание электроэнергии для бизнеса, вынужденный рост заработных плат и удержание высоких цен на топливо.

Цены производителей всегда являются опережающим индикатором потребительской инфляции: когда дорожает непосредственное производство, со временем это неизбежно трансформируется в новые, более высокие цифры на ценниках в магазинах. В апреле 2026 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении (до апреля 2025 года) уже ускорилась до 8,6%. По оценкам эксперта, в мае этот показатель может достичь 9,4%, а в июне — подняться до 9,8%. Это означает, что только за июнь цены в среднем вырастут на 0,9-1% по сравнению с маем текущего года.

Похожий прогноз дает и Андрей Забловский: в первый месяц лета инфляционный рост составит около 1%. Его будут ускорять мультипликационный эффект от предыдущего подорожания индустриального сектора, отсутствие предпосылок для удешевления топлива на АЗС и традиционно высокая начальная стоимость продуктов нового урожая.

Шринкфляция: как выкручиваются производители продуктов питания

Эксперты обращают особое внимание на так называемую скрытую инфляцию — шринкфляцию, которая на фоне кризиса становится все более популярным инструментом среди производителей. Андрей Забловский пояснил, что этот термин означает умышленное снижение количества, объема или чистого веса товара в упаковке при полном сохранении его предыдущей отпускной цены.

Андрей Забловский, экономический эксперт: «Вместо того чтобы повышать цены в прайс-листах, производитель уменьшает объем товара, а визуально дизайн упаковки и цена остаются неизменными. Маркетинговые исследования показывают, что потребители более остро реагируют на рост цены, чем на изменение веса на этикетке. Этот прием позволяет компаниям компенсировать увеличение стоимости сырья, логистики или труда, не отпугивая клиентов новыми ценами. Он действует не первый год, но непрерывно. Например, в прошлом году молока в бутылке было 870 мл (о литре речь не идет уже давно), теперь 840 мл, сока в пакете было 0,9 л, стало 0,85 л, шоколадный батончик весил 42 г, теперь 37 г и так далее».

Сезонный фактор: что резко подешевеет, а что вырастет в цене

Впрочем, общий показатель инфляции в июне существенно сдержит традиционное летнее удешевление сезонных продуктов повседневного спроса. В первый месяц лета на рынке четко прослеживается жесткое разделение: свежие овощи, первые ягоды и яйца существенно сбросят в цене, тогда как хлеб, мясо и бакалея продолжат постепенно дорожать из-за высоких затрат на энергоносители и логистику.

Аналитики прогнозируют резкое обрушение цен на сезонные ягоды:

Клубника — с текущих 200-250 грн/кг должна подешеветь после 15 июня до 80-100 грн/кг ;

Черешня — упадет с нынешних 250-300 грн/кг до привлекательных 100-120 грн/кг.

Свежие овощи нового урожая (молодой картофель, свежая капуста, свекла и морковь) за счет массового появления на прилавках подешевеют на 20-40% по сравнению с майскими показателями. Также ожидается дальнейшее снижение стоимости куриных яиц — они сбросят еще 10-15% (примерно минус 4-5 грн на каждом десятке).

Зато стабильными останутся цены на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, питьевое молоко и большинство молокопродуктов. Исключением в молочном отделе станет только сливочное масло, которое может прибавить в цене 2-3%. Из-за производственных затрат на 1-2% подорожает хлеб, на 3-5% поднимутся ценники на мясо (особенно свинину и курятину) и мясные изделия, а свежая и мороженая рыба прибавит в стоимости около 2-4%.

