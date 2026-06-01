Экономический прогноз на июнь: что будет с курсом доллара, зарплатами и ценами в Украине

Доллар / © Associated Press

Июнь начинает лето и завершает первую половину года. А полугодие — время для подведения промежуточных итогов, в том числе и экономических. Пока они для украинцев не очень утешительны: зарплаты почти у всех стоят на месте, быстрый рост цен «доедает» недавнюю индексацию пенсий, доллар дорожает, бензин не дешевеет.

Как изменятся в июне зарплаты, пенсии, какой будет инфляция, продлится ли подорожание доллара, чего ожидать от цен на топливо — читайте в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и эксперт по энергетике и топливному рынку Геннадий Рябцев.

Зарплаты: На точке замерзания

Зарплаты останутся на прежнем уровне как в бюджетной сфере, так и в бизнесе, а незначительно повысятся там, где должностные оклады номинированы в валюте, потому что курс доллара за июнь вырастет. Интересно, что заработки в IT-секторе почти не растут, держатся они на среднем уровне 85 тыс. грн в месяц.

«Средний по Украине рост зарплат в июне даже не перекроет инфляцию, то есть будет меньше 300 гривен», — уточнил Андрей Забловский.

По последним данным Госслужбы статистики Украины, средняя зарплата в апреле достигла 30515 грн., это +159 грн. или 0,5% к марту.

Олег Пендзин считает, что зарплаты в определенных секторах все же повысятся благодаря сезонным факторам. Начало летнего сезона и рост спроса поднимет на 5–7% заработки у строителей, водителей грузовиков, логистов, линейного персонала в ритейле и сфере услуг.

«Июнь — начало летнего строительного сезона, потребуются фасадщики, штукатуры, каменщики. По данным рекрутинговых платформ, средние предлагаемые зарплаты таких специалистов превысили 62 000 грн, — анализирует Олег Пендзин. — Из-за сезонности, с которой связана активизация экспорта раннего урожая, перевозки строительных материалов и т.п., уже увеличился традиционный дефицит водителей категорий С/СЭ. Средние предложения для водителей в июне пересекут границу в 35000 грн, для дальнобойщиков значительно выше. Открытие летних площадок увеличит спрос на продавцов, поваров, официантов, их зарплаты подтянутся до 22–23 тыс. грн. Но в целом доля этих работников не столь велика, чтобы заметно повлиять на среднюю зарплату по Украине».

Пенсии: Работающим доплатят за три месяца

В июне наконец-то получат повышенные пенсии работающие пенсионеры, которым их перечислили с апреля. Напомним: пенсии продолжающим трудиться перечисляются автоматически раз в два года. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в этом году повышение касалось 650 тыс. человек, или каждого четвертого из работающих это примерно столько же, как и в предыдущие годы. Размер пересчета индивидуален для каждого, кому он положен, но, по оценкам ПФУ, средний размер повышения от 250 до 450 гривен.

Как пояснили в ПФУ, задержка в два месяца с выплатой перечисленных пенсий связана с техническими причинами. Данные об уплате ЕСВ (единого социального взноса) за I квартал поступают в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае. И только тогда становится возможным произвести корректный перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Вместе с увеличенной пенсией за июнь они получат и доплату за апрель и май.

Для неработающих пенсионеров в июне изменений в размерах или выплате пенсий не предусматривается, за исключением тех, кто достиг определенного возраста. Для них продолжат действовать две постоянные нормы. Первая — получат право на дополнительное повышение пенсий в индивидуальном порядке лица, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин 30-летнего стажа по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Это сегодня 3458,8 грн, если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в июне исполнится 70 лет и старше, назначат надбавки к пенсии независимо от размера со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70–74 года, 450 грн тем, кому 75–79 лет и 570 грн 80-летним и старше. Обе надбавки прилагаются автоматически, никуда обращаться не нужно.

Инфляция: Цена та же, а товара меньше

Эксперты пессимистические: рост цен в июне продолжится и будет почти на уровне майского.

«Госслужба статистики на днях сообщила, что за год по сравнению с апрелем 2025 года цены производителей выросли на 40,2%, это очень много, — говорит Олег Пендзин. — Главные причины: подорожание электроэнергии для бизнеса, рост зарплат, высокие цены на топливо. Цены изготовителей являются опережающим индикатором потребительской инфляции. Когда растет цена производства, это со временем приводит к удорожанию продуктов на полках магазинов. В апреле потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении (апрель 2026 года по апрель 2025 года) ускорилась до 8,6%. В мае показатель годовой инфляции может дойти до 9,4%, в июне — до 9,8%. Это означает, что цены в июне могут вырасти в среднем на 0,9–1% по сравнению с маем этого года».

По прогнозу Андрея Забловского, в первый месяц лета цены могут вырасти примерно на 1%. Их рост будут ускорять мультипликационный эффект от роста цен производителей, отсутствия удешевления горючего и высокая стоимость продуктов нового урожая.

Эксперт обратил внимание на такую скрытую форму роста цен, как становящаяся все более популярной шринкфляция. Андрей Забловский объяснил: шринкфляция — это снижение количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении его предыдущей отпускной цены.

«Вместо того чтобы увеличивать цифры в прайсах, производитель уменьшает порцию товара, а визуально дизайн упаковки и цена остаются неизменными, — анализирует Андрей Забловский. — Маркетинговые исследования свидетельствуют, что потребители острее реагируют на рост цены, чем на изменение веса на этикетке. Этот прием позволяет компаниям компенсировать увеличение стоимости сырья, логистики или труда, не отпугивая клиентов по новым ценам. Он действует не первый год, но непрерывно. Например, в прошлом году молока в бутылке было 870 мл (о литре речи нет давно — Авт.), теперь 840 мл, сока в пакете было 0,9 л, стало 0,85 л, шоколадный батончик весил 42 г, теперь 37 г и так далее».

Впрочем, некоторые продукты, прежде всего сезонные, могут подешеветь, что сдержит показатель инфляции. Эксперты спрогнозировали, как могут измениться цены на продукты повседневного спроса в июне. Главное — будет четко прослеживаться сезонное разделение: свежие овощи, ягоды и яйца существенно подешевеют, тогда как мясо, хлеб и бакалея продолжат постепенно дорожать из-за роста затрат на энергоносители и логистику.

Ожидается резкое обрушение цен на сезонные ягоды. Клубника с 200-250 грн/кг должна подешеветь после 15 июня до 80-100 грн/кг, черешня с 250-300 до 100-120 грн/кг. Свежие овощи (молодой картофель, капуста, свекла, морковь) подешевеет на 20–40% по сравнению с майскими ценами. Ожидается дальнейшее снижение цен на яйца на 10–15% (4–5 грн на десятку). Не изменятся цены на молоко и молокопродукты, кроме сливочного масла (+2–3%), растительное масло, муку, макароны. На 1–2% подорожает хлеб, на 3–5% — мясо (свинина и курятина) и мясные изделия, на 2–4% — мороженая и свежая рыба.

Курс валют: Доллар по 45 гривен — реальность

Прогнозы не радостны: доллар продолжит дорожать, приближаясь к 45 гривнам за единицу на наличном рынке.

Андрей Забловский видит, что по базовому сценарию в июне курс доллара будет находиться в режиме «контролируемой изменчивости», а его стоимость на наличном рынке будет колебаться в пределах 44,50–44,90 грн/доллар. На безналичном рынке курсовый коридор будет от 44,30 до 44,50 грн/доллар. Резких скачков курса или неконтролируемой девальвации не ожидается, потому что НБУ будет удовлетворять избыточный спрос на валюту продажей долларов из золотовалютных резервов, контролируя ситуацию на рынке.

Олег Пендзин высказал похожее мнение:

«К концу июня официальный курс гривны приблизится к 44,0–44,0 грн/доллар, но не превысит его (сейчас курс 44,27 грн/доллар — Авт.). Поэтому наличный курс может достичь 45 грн/доллар в продаже, а если будет панический спрос населения на валюту, то и преодолеть этот предел».

Цены на топливо: Удешевление снова отложено

Геннадий Рябцев считает: экономических оснований для дальнейшего роста цен на топливо в Украине нет, но прогнозирует, что в июне они будут расти. Кроме цены дизельного горючего, которое в мае подешевело, и этот тренд сохранится и в июне.

«Вялое течение событий в противостоянии между США и Ираном уже практически не влияет на котировки стоимости нефти, цены на топливо в Европе, которое украинские нефтетрейдеры импортируют, не растут, курс доллара почти не повышается, так что нет оснований для роста цен на бензоколонках в Украине, — анализирует Геннадий Рябцев. — Спрос на дизель упал с завершением весенне-полевых работ, поэтому цена пошла вниз. А вот бензин и автогаз продолжат дорожать из-за весенне-летнего высокого сезона и роста спроса на них со стороны частников-автомобилистов. На мой взгляд, трейдеры таким образом компенсируют убытки от закупки горючего в марте-апреле по высоким ценам».

По оценке Геннадия Рябцева, повышение цен на бензин и снижение цен на дизель в июне будет в пределах 2-3 грн/л. Автогаз подорожает на 1–1,5 грн/л.

По информации мониторинговых структур рынка горючего, к концу мая ценовой коридор по бензину А-95 составляет от 72,95 до 79,90 грн/л, по дизелю — от 80,85 до 89,90 грн/л, по автогазу — от 44,45 до 47,90 грн/л. Средняя цена А-95 составляет 75,94 грн/л (+2,91 грн/л в месяц), ГП — 86,05 грн/л (–1,98 грн/л), автогаза — 46,52 грн/л (–1,63 грн/л).

Выводы

Экономическая ситуация в июне будет напоминать майскую: у подавляющего большинства украинцев доходы не увеличатся, цены будут медленно расти, гривна будет дешеветь. Ждем падения цен на овощи нового урожая, клубнику, черешню. Но не факт что и после удешевления они будут всем по карману.

