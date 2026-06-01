Оккупанты ударили дронами по Харькову: в городе значительные разрушения, есть раненые

Харьков постоянно находится под интенсивными обстрелами со стороны российских войск / © Associated Press

Ночью Харьков находился под вражеской атакой. По последним данным, четверо пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет. Повреждены остекления окон 8 многоквартирных домов, 4 частных дома, 7 автомобилей, 2 гаража, газовые и электросети, светофор», — уточнил он.

По его данным, враг атаковал Основянский, Слободской, Холодногорский районы Харькова.

Ночная атака по Украине — последние новости

Враг мощно атаковал Одессу — есть пострадавшие. По данным местных властей, обошлось без жертв.

По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Беспилотник типа «Герань-2» атаковал жилой сектор в Ковпаковском районе Сум. В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение и несколько жилых домов.

