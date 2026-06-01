Областной центр пережил две ночные атаки — что там сейчас происходит

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Ночью россияне атаковали Одессу — в городе есть пострадавшие.

Об этом сообщили в МВА.

«По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался», — отметил глава МВА Сергей Лысак.

Кроме того, повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.

Ранее сообщалось, что беспилотник типа «Герань-2» атаковал жилой сектор в Ковпаковском районе Сум. В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение и несколько жилых домов.

