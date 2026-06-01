Вражеский дрон попал в многоэтажку: в доме возник пожар

Предварительно известно, что в Одессе российский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога / © tsn.ua

По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе.

Об этом сообщил Сергей Лысак — глава Одесской МВА.

В результате атаки российского беспилотника произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. После удара в здании возник пожар.

По предварительной информации, возгорание охватило первый и второй этажи многоэтажки.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Идет ликвидация последствий удара и проверка помещений.

«На месте уже работают спасатели и все службы. Информация о пострадавших проверяется и уточняется», — написал он.

Напомним, днем 27 мая российская армия запустила по Украине БПЛА. Под прицелом в очередной раз была Одесса. В городе произошли попадания, стало известно о пострадавших.

