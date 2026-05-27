РФ массированно ударила по областному центру: в городе серьезные разрушения — детали
В Чернигове разрушения произошли на нескольких локациях.
Ночью на среду, 27 мая, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по территории Чернигова. В областном центре серьезные разрушения. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
По данным мэрии, в Чернигове зафиксированы повреждения на ряде локаций. В частности, разрушения получили пять дачных домов и предприятия разной формы собственности.
Кроме того, под прицелом оказались местные предприятия. Там повреждены здания, складские помещения и техника.
Как сообщалось, этой ночью Россия массированно атаковала Чернигов . В городе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Раздалось около 15 взрывов. Областной центр оказался под массированным ударом.