Украина
РФ массированно ударила по областному центру: в городе серьезные разрушения — детали

В Чернигове разрушения произошли на нескольких локациях.

Елена Капник
Взрывы. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на среду, 27 мая, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по территории Чернигова. В областном центре серьезные разрушения. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

По данным мэрии, в Чернигове зафиксированы повреждения на ряде локаций. В частности, разрушения получили пять дачных домов и предприятия разной формы собственности.

Кроме того, под прицелом оказались местные предприятия. Там повреждены здания, складские помещения и техника.

Как сообщалось, этой ночью Россия массированно атаковала Чернигов . В городе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Раздалось около 15 взрывов. Областной центр оказался под массированным ударом.

