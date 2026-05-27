28 мая — какой церковный праздник, кого нельзя ругать в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 28 мая, в православном календаре день памяти святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского. О ранних годах святого Никиты сохранилось немного сведений, типичных для многих подвижников первых веков христианства. Известно, что он происходил из благочестивой среды и с юности стремился к монашеской жизни, посвятив себя молитве, посту и изучению Священного Писания.
Впоследствии его духовная зрелость и глубокое богословское понимание привели к избранию на епископское служение в Халкедоне — городе, который в церковной истории особенно известен благодаря Четвертому Вселенскому собору 451 года. Именно здесь формировалась одна из ключевых страниц христианского догматического учения.
Как епископ, святой Никита Халкедонский ревностно заботился о духовном состоянии своей паствы, укрепляя веру среди христиан и противодействуя ересям, распространявшимся в мире того времени. Его пастырская деятельность была направлена не только на богословское наставничество, но и на живое воплощение евангельских заповедей в повседневной жизни верующих.
В период доктринальных конфликтов, связанных с христологическими спорами после Халкедонского собора, святой Никита оставался верен церковному преданию и православному исповеданию веры, за что подвергался притеснениям и преследованиям.
Традиция свидетельствует, что святой Никита неоднократно подвергался давлению со стороны противников православного учения, однако не отрекся от своих убеждений. Его жизнь стала примером так называемого «исповедничества» — то есть открытой и терпеливой защиты веры без отказа от нее даже перед лицом опасности.
Его духовный подвиг заключается не только в защите догматов, но и в сохранении внутренней целостности, милосердия и пастырской любви к возглавляемым им людям.
Приметы 28 мая
Если день теплый и ясный — лето будет жарким и урожайным.
Дождь в этот день — на влажное, но щедрое лето, особенно на травы и зерновые.
Сильный ветер — к переменной погоде в июне.
Что завтра нельзя делать
Считалось, что в этот день не следует ругать или наказывать детей, чтобы не навлечь в дом раздор и потерю мира. Кроме того, существовала примета избегать нежелательных гостей: считалось, что появляющиеся в этот день случайные или незнакомые люди приходят не просто так и могут принести хозяевам ненужные хлопоты, неудачу или финансовые потери.
Что можно делать завтра
Преподобный Никита, исповедник и епископ Халкидонский, в церковной традиции считается особым покровителем отверженных и нуждающихся в защите. К нему обращаются в молитвах сироты, люди, которых несправедливо обидели или лишили правды, прося поддержки и духовной опеки. Также святого просят об исцелении от болезней, о содействии в трудоустройстве и о порядке и взаимопонимании в семье.