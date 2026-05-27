Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 27 мая

Потери России в войне. / © Associated Press

По состоянию на 27 мая ВСУ уничтожили 1 358 950 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на 27 мая 2026 года

личного состава — около 1 358 950 (+1 000) человек

танков — 11 955 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 618 (+3) ед.

артиллерийских систем — 42 790 (+39) ед.

РСЗО — 1 805 (+1) ед.

средства ПВО — 1397 (+0) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы — 1485 (+10) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 313 342 (+1 307) ед.

крылатые ракеты — 4687 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 99 645 (+271) ед.

специальная техника — 4 224 (+3) ед.

Напомним, недавно «фюрер» РФ Владимир Путин выдал заявление о потерях РФ в войне. По его словам, во время так называемой «сво» Россия «не потерпела никакой напрасной жертвы». Более того, говорит он, его захватчики «понимают, за что борются».

Дата публикации 16:26, 25.05.26

