Війна
553
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 27 травня

Втрати путінського війська зросли ще на 1000 осіб.

Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії у війні. / © Associated Press

Станом на 27 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 358 950 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 27 травня 2026 року

  • особового складу — близько 1 358 950 (+1 000) осіб

  • танків — 11 955 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 618 (+3) од.

  • артилерійських систем — 42 790 (+39) од.

  • РСЗВ — 1 805 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 397 (+0) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 485 (+10) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 313 342 (+1 307) од.

  • крилаті ракети — 4 687 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 99 645 (+271) од.

  • спеціальна техніка — 4 224 (+3) од.

Нагадаємо, нещодавно «фюрер» РФ Володимир Путін видав заяву про втрати РФ у війні. З його слів, під час так званої «сво» Росія «не зазнала жодної марної жертви». Ба більше, каже він, його загарбники «розуміють, за що борються».

