- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 27 травня
Втрати путінського війська зросли ще на 1000 осіб.
Станом на 27 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 358 950 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога на 27 травня 2026 року
особового складу — близько 1 358 950 (+1 000) осіб
танків — 11 955 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 618 (+3) од.
артилерійських систем — 42 790 (+39) од.
РСЗВ — 1 805 (+1) од.
засоби ППО — 1 397 (+0) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси — 1 485 (+10) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 313 342 (+1 307) од.
крилаті ракети — 4 687 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 99 645 (+271) од.
спеціальна техніка — 4 224 (+3) од.
Нагадаємо, нещодавно «фюрер» РФ Володимир Путін видав заяву про втрати РФ у війні. З його слів, під час так званої «сво» Росія «не зазнала жодної марної жертви». Ба більше, каже він, його загарбники «розуміють, за що борються».