Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 27 травня

Втрати Росії у війні. / © Associated Press

Станом на 27 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 358 950 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 27 травня 2026 року

особового складу — близько 1 358 950 (+1 000) осіб

танків — 11 955 (+1) од.

бойових броньованих машин — 24 618 (+3) од.

артилерійських систем — 42 790 (+39) од.

РСЗВ — 1 805 (+1) од.

засоби ППО — 1 397 (+0) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси — 1 485 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 313 342 (+1 307) од.

крилаті ракети — 4 687 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 99 645 (+271) од.

спеціальна техніка — 4 224 (+3) од.

Нагадаємо, нещодавно «фюрер» РФ Володимир Путін видав заяву про втрати РФ у війні. З його слів, під час так званої «сво» Росія «не зазнала жодної марної жертви». Ба більше, каже він, його загарбники «розуміють, за що борються».

