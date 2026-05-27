Укрaїнa
947
1 хв
Росія не припиняє терор: в одній з областей вдарила по мирних жителях дронами і авіабомбами, є поранені
Російські удари спричинили пожежі та руйнування, поранення отримали кілька місцевих мешканців.
Вночі 27 травня під атакою російських військ перебували два райони Дніпропетровської області. Окупанти майже 20 разів били безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є поранені.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. У населених пунктах виникла пожежа, пошкоджено автомобілі.
Внаслідок обстрілів постраждали три людини: 17-річний хлопець і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно, а 58-річного потерпілого шпиталізували в стані середньої тяжкості.
На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня.
За даними влади, 47-річна потерпіла опинилася у лікарні у стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці.
Як повідомлялося, вночі 27 травня РФ масовано вдарила по Чернігову. В обласному центрі серйозні руйнування. Зокрема, окупанти пошкодили підприємства на території міста. Минулося без потерпілих.