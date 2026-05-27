Росія не припиняє терор: в одній з областей вдарила по мирних жителях дронами і авіабомбами, є поранені

Російські удари спричинили пожежі та руйнування, поранення отримали кілька місцевих мешканців.

© Віталій Бунечко / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 27 травня під атакою російських військ перебували два райони Дніпропетровської області. Окупанти майже 20 разів били безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Є поранені.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. У населених пунктах виникла пожежа, пошкоджено автомобілі.

Внаслідок обстрілів постраждали три людини: 17-річний хлопець і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно, а 58-річного потерпілого шпиталізували в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня.

За даними влади, 47-річна потерпіла опинилася у лікарні у стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці.

Як повідомлялося, вночі 27 травня РФ масовано вдарила по Чернігову. В обласному центрі серйозні руйнування. Зокрема, окупанти пошкодили підприємства на території міста. Минулося без потерпілих.

