Гори приховували уламки літака десятиліттями: випадкова знахідка розкрила історію екіпажу

Великий блок двигуна V12 / © The Daily Galaxy

Під час прогулянки у віддаленому районі на північному заході Шотландського нагір’я Майк Ферні помітив серед каміння та вересу незвичну знахідку — великий блок двигуна V12, який десятиліттями лежав на схилі гори Бейн-Ейґе.

Як з’ясувалося, це був не просто металевий уламок, а авіаційний двигун Rolls-Royce Merlin часів Другої світової війни. Він пролежав у горах близько 75 років і виявився частиною бомбардувальника Avro Lancaster GR Mk.3, що розбився там 1951 року.

Що сталося з літаком

Літак із реєстраційним номером TX264 належав 120-й ескадрильї Королівських військово-повітряних сил Великої Британії. У ніч на 13 березня 1951 року він вилетів з авіабази RAF Kinloss на тренувальний політ із нічної навігації.

Одне з головних коліс лежить біля підніжжя сліду уламків. / © The Daily Galaxy

На борту перебували восьмеро людей. Приблизно через шість з половиною годин екіпаж передав свої координати, однак після цього зв’язок обірвався. Жодних сигналів лиха не зафіксували.

Рано-вранці 14 березня літак врізався у скелі на північному схилі гори Бейн-Ейґе. Удар і подальша пожежа знищили бомбардувальник. Усі восьмеро членів екіпажу загинули.

Місце катастрофи знайшли не одразу

Після зникнення літака його кілька днів вважали зниклим безвісти. Через важкодоступний рельєф уламки вдалося виявити не одразу.

Пошукова операція стала серйозним випробуванням для рятувальників і виявила проблеми з їхнім спорядженням та готовністю до роботи в таких умовах. Згодом ця трагедія стала одним із чинників, які вплинули на реформування гірських рятувальних служб у Великій Британії.

Уламки досі лежать у горах

Повністю розчистити місце катастрофи так і не вдалося. Район надто крутий, віддалений і складний для доступу. Частини літака досі розкидані від місця удару вниз до льодовикової западини під скелями.

Серед уламків залишаються два двигуни, частини шасі та численні дрібні фрагменти. Один із двигунів Rolls-Royce Merlin і побачив Майк Ферні під час своєї прогулянки.

Холодний і вологий клімат Шотландського нагір’я допоміг зберегти металеві частини літака протягом десятиліть. Сьогодні це місце фактично стало мовчазним меморіалом восьми льотчикам, які загинули під час нічного тренувального польоту.

