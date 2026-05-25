Посольства Франції, Польщі та ЄС відреагували на погрози РФ атакувати Київ: що вирішили

Попри погрози Росії знову обстрілювати Київ, іноземні дипломати залишаються в столиці. Вони вважають риторику Кремля неприйнятною. На думку послів, такі ультиматуми лише показують відчай та безвихідь, у якій опинилася Москва.

Про це у відповідь на запити «Суспільного» повідомили у пресслужбах посольств Франції та Польщі, а також посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Позиція посольства Франції — що заявили

У посольстві Франції засудили ультиматуми Росії та запевнили, що їхнє представництво в Києві продовжить працювати як зазвичай.

«Ми засуджуємо ці останні безвідповідальні заяви, зроблені Міністерством закордонних справ Росії. Погрози Москви, зокрема щодо центрів ухвалення рішень та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними та суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. Передусім вони свідчать про стрімке наближення до глухого кута, у якому опинилася російська агресивна війна», — заявили у посольстві Франції.

Французька сторона також закликала РФ відмовитися від агресивної позиції та погодитися на припинення вогню.

Що заявило посольство Польщі — подробиці

Своєю чергою, у посольстві Польщі наголосили, що не піддаються на провокації Кремля. Польські дипломати зазначили, що Росія продовжує застосовувати терор проти України.

«Росія продовжує застосовувати терор проти України, її цивільного населення та іноземних дипломатичних представництв у Києві, прагнучи досягти політичних цілей, яких не може досягти воєнним шляхом», — повідомили у посольстві Польщі.

Реакція посольства ЄС в Україні — що заявила Катаріна Матернова

Аналогічну позицію висловила і посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона назвала погрози на адресу міжнародних організацій та дипломатів ознакою слабкості Кремля, який роками «лицемірно» апелює до міжнародних угод, водночас обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

«Погрози дипломатам та міжнародним організаціям — це не ознака сили. Вони є ознакою відчаю. Чим агресивнішим та загрозливішим стає Кремль, тим ясніше стає, що режим Путіна розуміє, що він не може зламати стійкість України, ані підтримку її партнерів», — наголосила Матернова.

Реакція МЗС України на погрози РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ веде постійний діалог із країнами-партнерами про необхідність ігнорувати російський шантаж. Очільник МЗС зауважив, що Москва свідомо вдається до ескалації та насміхання над мирними зусиллями, намагаючись залякати Захід.

«Ми знаю, коли він (Путін) підвищує цю риторику. Тобто він ескалює, намагається вплинуть на цю так звану західну ментальність. То ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, знову ж таки, насміхання над усіма мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, навпаки, вони ескалюють. Значить, і реакція світу повинна бути пропорційна», — сказав Сибіга.

Голова українського дипломатичного відомства закликав іноземні держави відповісти на погрози РФ пропорційно — посиленням підтримки української армії, наданням додаткових ракет та забезпеченням так званого пакета стримування.

«Він (Путін — ред.) повинен врешті решт усвідомити, що він ніколи не досягне військових цілей на території України. Не досягне він цього», — наголосив Андрій Сибіга.

Росія пригрозила вдарити по Києву — що відомо

Нагадаємо, у Москві вирішили вкотре вдатись до телефонного шантажу: очільник російського МЗС Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо.

Як заявляють кремлівські рупори, під час розмови представник Кремля намагався залякати американську сторону анонсами нових обстрілів Києва. Усі майбутні удари по місту загарбники заздалегідь цинічно списали на руйнування військових об’єктів. Про інші деталі бесіди у Лаврова промовчали, обмежившись лише черговою порцією погроз.

Варто додати, що у ніч проти 24 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку від 2022 року. РФ атакувала столицю ракетами та безпілотниками, а під ворожим вогнем опинилися всі райони міста.

