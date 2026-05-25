Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто витрачати сили на дрібниці

Птахи в небі / © Associated Press

Реклама

Не варто витрачати сили на дрібниці — поставивши перед собою мету, треба йти до неї, не звертаючи уваги на сторонні подразники.

З обережністю треба ставитися до людей, які захочуть збити нас із наміченого на день курсу: якщо піти в них на поводі, день — принаймні в професійному плані — мине даремно.

На цей час можна планувати будь-якого роду поїздки — від відряджень до подорожей, вони виявляться надзвичайно вдалими.

Реклама

Овен

День, коли представникам вашого знака нічого не вдасться отримати просто так — для досягнення мети доведеться докласти чимало зусиль, зате й результати виявляться такими, про які дотепер можна було тільки мріяти.

Телець

Хоч би які вчинки — професійного або особистого характеру — ви сьогодні робили, пам’ятайте про свою відповідальність, а також про існування карми — не варто робити того, про що незабаром пошкодуєте.

Близнята

Не варто спілкуватися з близькою людиною під впливом емоцій — вони можуть завести надто далеко, а, посварившись, ви, найімовірніше, довго не зможете повернути стосунки на колишній — позитивний — рівень.

Рак

Чужі таємниці, які можуть відкритися вам цього дня, річ небезпечна — іноді буває краще їх узагалі не знати, але, якщо це вже сталося, постарайтеся хоча б зробити так, щоб далі вони нікуди не пішли.

Реклама

Лев

Зазвичай самовпевненість не полишає представників знака, але сьогодні віра у свої сили виявиться в дефіциті, тому є сенс злегка її «підкачати», інакше на високий результат розраховувати не доводиться.

Діва

Спілкуючись з оточенням — особливо близькими людьми — необхідно максимально точно формулювати свої думки: достатньо однієї помилки або застереження, щоб зіпсувати стосунки, які вибудовувалися роками.

Терези

Не варто поспішати, висловлюючи свою думку про той чи той предмет: дрібна і, здавалося б, незначна деталь може її змінити, тому необхідно зайвий раз ретельно все обміркувати і зважити.

Скорпіон

Нинішній день для представників вашого знака виявиться на рідкість спокійним і не буде багатим на події, тому варто використати його для того, щоб відпочити і відновити сили — незабаром вони вам знадобляться.

Реклама

Стрілець

Перевірка на міцність, яку можуть влаштувати представникам знака зірки, виявиться їм — на відміну від інших — цілком до снаги: головне — поставитися до них, як до спорту, коли важливо перемогти що б не сталося.

Козоріг

Чим би ви сьогодні не займалися, не варто надавати своїй роботі особливої важливості: тільки відпустивши це відчуття, що тягне вас назад, ви зможете досягти по-справжньому значних результатів.

Водолій

День, коли навіть одна хвилина може зіграти важливу — як позитивну, так і негативну — роль у вашому житті, тому будьте точні в усьому — сьогодні дуже важливо робити все вчасно, не запізнюючись і не забігаючи наперед.

Риби

Сьогодні дуже важливо не переносити досвід минулого на теперішній день: той факт, що колись в аналогічній ситуації все склалося не найкращим чином, не означає, що зараз все повториться — все складеться навпаки.

Реклама

Читайте також:

Новини партнерів