- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі у сукні Versace
На заході зібралися родина, друзі та наречений зірки.
Церемонія представлення зірки співачки Майлі Сайрус відбулася в п’ятницю. Окрім образу зірки, який привернув найбільше уваги, церемонія також стала емоційним моментом, на якому співачка підсумувала свій шлях до цього моменту.
Для цієї події Сайрус одягла вінтажну сукню Atelier Versace з колекції осінь 2015 року, виготовлену з прозорих і переплетених елементів, що плавно переходять у мереживну спідницю.
На церемонії були присутні її наречений Макс Морандо, її мати Тіш та подруга Аня Тейлор-Джой, яка представила співачку. До них приєдналися члени родини, і Морандо позував з Сайрус, обійнявши її.
Пара заручена від кінця минулого року, а їхні стосунки розпочалися 2022 року після побачення наосліп.