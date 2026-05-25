Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі у сукні Versace

Майлі Сайрус / © Associated Press

Церемонія представлення зірки співачки Майлі Сайрус відбулася в п’ятницю. Окрім образу зірки, який привернув найбільше уваги, церемонія також стала емоційним моментом, на якому співачка підсумувала свій шлях до цього моменту.

Для цієї події Сайрус одягла вінтажну сукню Atelier Versace з колекції осінь 2015 року, виготовлену з прозорих і переплетених елементів, що плавно переходять у мереживну спідницю.

На церемонії були присутні її наречений Макс Морандо, її мати Тіш та подруга Аня Тейлор-Джой, яка представила співачку. До них приєдналися члени родини, і Морандо позував з Сайрус, обійнявши її.

Майлі Сайрус та її наречений / © Associated Press

Пара заручена від кінця минулого року, а їхні стосунки розпочалися 2022 року після побачення наосліп.

