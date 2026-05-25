Штраф і конфіскація пенсії за 4 роки: у Львові суворо покарали жінку

В Україні покарали жінку за махінації із пенсією

Галицький районний суд міста Львова ухвалив вирок уродженці міста Самбір, яка за допомогою підробленого висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) незаконно отримувала пенсію за інвалідністю.

Як жінка змогла оформити пенсію

Як встановило слідство, незаконна схема стартувала у травні 2022 року. Обвинувачена, «керуючись корисливим мотивом та маючи на меті особисте збагачення», звернулася до сервісного центру Пенсійного фонду №3 у місті Самбір на Львівщині.

Жінка подала офіційну заяву про призначення їй пенсії з інвалідності III групи через нібито «загальне захворювання». Як підставу вона надала «Довідку до акта огляду МСЕК» серії 12 ААВ №606741 від 26.04.2022 року, нібито видану Сихівською міжрайонною МСЕК.

Проте правоохоронці довели: підсудна достеменно знала, що жодних обстежень у цій комісії не проходила, а всі дані про її хворобу є свідомо неправдивими. На підставі підроблення у червні 2022 року Головне управління ПФУ у Львівській області видало жінці офіційне посвідчення особи з інвалідністю.

Жінка 4 роки отримувала пенсію

Нарахована за фейковим документом пенсія безперебійно виплачувалася на розрахунковий рахунок обвинуваченої в ПАТ «Кредобанк». Незаконні виплати тривали від 26 квітня 2022 року до 28 лютого 2026 року.

За цей час держава в особі Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області виплатила жінці 132 139 гривень 33 копійки. Саме на цю суму державному бюджету було завдано безпосередньо майнової шкоди. Дії фігурантки кваліфікували за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом обману).

Що розповіла підсудна

Під час судового засідання підсудна повністю визнала себе винною, підтвердила всі обставини кримінального провадження та щиро розкаялася. З огляду на добровільну та щиру позицію обвинуваченої, суд скористався ч. 3 ст. 349 КПК України й обмежив дослідження доказів лише допитом підсудної та вивченням даних, що її характеризують.

Жінка засудила свою протиправну поведінку, попросила вибачення у залі суду та, що найважливіше, повністю відшкодувала завдані державі збитки у розмірі понад 132 тисячі гривень.

Вердикт суду

Суд кваліфікував злочин як кримінальний проступок. Враховуючи відсутність попередніх судимостей, щире каяття, активне сприяння слідству, повне повернення коштів до бюджету, а також те, що засуджена не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога, суддя призначив фінансове покарання.

Суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) в дохід держави. Речові докази у справі — оригінал підробленого пенсійного посвідчення та особисту пенсійну справу підсудної — назавжди залишити в матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід засудженій до набрання вироком чинності не обирався. Судові витрати у справі відсутні.

