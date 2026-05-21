Жінку у Львові позбавили пенсії та оштрафували: її змусили повернути усі виплати за 4 роки

Галицький районний суд міста Львова ухвалив вирок місцевій мешканці, яка за допомогою підробленої довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) незаконно оформила собі третю групу інвалідності. Протягом майже чотирьох років держава справно виплачувала їй пенсію, аж поки обман не викрили правоохоронці.

Про це йдеться у вироку суду.

Як жінка змогла отримати пенсію

Згідно з матеріалами судової справи, оборудка розпочалася ще навесні 2022 року. Обвинувачена, «маючи корисливий мотив та бажаючи збагатитися за державний рахунок», звернулася до сервісного центру Пенсійного фонду у місті Турка на Львівщині.

Жінка подала заяву про призначення їй солідарної пенсії по інвалідності III групи через нібито «загальне захворювання». До пакету документів вона додала «Довідку до акта огляду МСЕК» серії 12 ААВ №606604 від 23.02.2022, яка нібито була видана Сихівською міжрайонною МСЕК. Проте слідство з’ясувало: жінка достеменно знала, що жодного обстеження у цій комісії вона не проходила, а сам документ є завідомо підробленим.

Попри це, на підставі фальшивки у травні 2022 року жінці видали офіційне посвідчення особи з інвалідністю.

Чотири роки виплат та сума збитків

Державна система безперебійно нараховувала виплати на картку «Приватбанку» обвинуваченої протягом тривалого часу — з 23 лютого 2022 року по 31 січня 2026 року.

За цей період Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області встигло виплатити псевдолюдині з інвалідністю 136 297 гривень 25 копійок. Саме на таку суму було завдано майнової шкоди державному бюджету. Правоохоронці кваліфікували ці дії за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом обману).

Що жінка розповіла у суді про призначення пенсії

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину та відмовилася від оскарження фактичних обставин справи, що дозволило суду розглянути акт за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК України). Жінка відверто розповіла, чому зважилася на цей злочин.

«В той час у мене були фінансові проблеми та з`явилась можливість за невелику суму оформити собі інвалідність, тому я скористалась такою можливістю, щоб отримувати додаткові кошти», — сказала вона.

Жінка додала, що у скоєному щиро розкаюється, засуджує свою поведінку та попросила вибачення у присутніх. Також вагомим аргументом на її користь стало те, що вона повністю повернула державі всі незаконно отримані 136 тисяч гривень.

Вирок суду

Суд визнав вчинене правопорушення кримінальним проступком. Враховуючи працевлаштованість жінки, наявність постійного житла, відсутність попередніх судимостей та повне відшкодування збитків, суддя вирішив, що для виправлення буде достатньо фінансового покарання.

Суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України. Призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) в дохід держави. Оригінал підробленого пенсійного посвідчення назавжди залишити при матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати у цій справі були відсутні, а запобіжний захід до набрання вироком законної сили засудженій вирішили не обирати.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

