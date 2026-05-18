Підприємця з Чернівців змусили повертати 18 592 гривень пенсії та оштрафували на 51 000

В Україні чоловіка змусили повертати державі пенсію

Чернівецький районний суд міста Чернівців виніс вирок місцевому приватному підприємцю, який за допомогою підроблених документів намагався уникнути мобілізації та незаконно отримував бюджетні кошти.

Чоловік оформив собі фейкову другу групу інвалідності нібито від Одеської МСЕК і навіть встиг отримати пенсію.

Про це йдеться у вироку суду.

Як бізнесмен купив довідку МСЕК та отримав пенсію

Як встановило слідство, обвинувачений, будучи військовозобов'язаним, під час дії воєнного стану вирішив повністю закрити для себе питання призову. Для цього він вступив у змову з невстановленим ділком, надав свої анкетні дані та замовив виписку з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Невдовзі підприємець отримав на руки готову довідку серії 12 ААБ №293296, де зазначалося, що йому встановлено другу групу інвалідності з 4 березня 2023 року.

Проте просто сховати довідку у військовий квиток чоловікові здалося замало. Він вирішив скористатися «пільгами» на повну:

11 березня 2024 року — надіслав підроблену виписку МСЕК поштою до Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області. 18 березня 2024 року — через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ подав заяву на призначення йому пенсії по інвалідності.

Державна машина спрацювала чітко за паперами, і з квітня бізнесмену безпідставно призначили виплати. В період з березня по червень 2024 року шахрай встиг незаконно отримати з держбюджету 18 592 гривні 24 копійки.

Покаяння та вердикт суду

В судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину за всіма трьома статтями (підробка документів, їх використання та шахрайство), щиро розкаявся і просив суворо його не карати. Суд врахував, що чоловік притягується вперше, позитивно характеризується та повністю повернув державі всі вкрадені гроші.

Суддя визнав підприємця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України. Завдяки пом'якшувальним обставинам суд застосував статтю 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом).

Остаточний вердикт суду:

За сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень в дохід держави.

Фактично, сума штрафу майже втричі перевищила суму, яку ухилянт намагався видурити у Пенсійного фонду, проте реального тюремного строку підприємцю вдалося уникнути.

