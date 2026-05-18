Предпринимателя из Черновцов заставили возвращать 18 592 гривен пенсии и оштрафовали на 51 000

В Украине мужчину заставили возвращать государству пенсию

Черновицкий районный суд города Черновцы вынес приговор местному частному предпринимателю, который с помощью поддельных документов пытался избежать мобилизации и незаконно получал бюджетные средства.

Мужчина оформил себе фейковую вторую группу инвалидности якобы от Одесской МСЭК и даже успел получить пенсию.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как бизнесмен купил справку МСЭК и получил пенсию

Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным, во время действия военного положения решил полностью закрыть для себя вопрос призыва. Для этого он вступил в сговор с неустановленным дельцом, предоставил свои анкетные данные и заказал выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Вскоре предприниматель получил на руки готовую справку серии 12 ААБ №293296, где отмечалось, что ему установлена вторая группа инвалидности с 4 марта 2023 года.

Однако просто спрятать справку в военный билет мужчине показалось мало. Он решил воспользоваться «льготами» на полную:

11 марта 2024 года — направил поддельную выписку МСЭК по почте в Главное управление Пенсионного фонда в Черновицкой области. 18 марта 2024 года — через официальный вебпортал электронных услуг ПФУ подал заявление на назначение ему пенсии по инвалидности.

Государственная машина сработала четко по бумагам, и с апреля бизнесмену безосновательно назначили выплаты. В период с марта по июнь 2024 года мошенник успел незаконно получить из госбюджета 18 592 гривны 24 копейки.

Покаяние и вердикт суда

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину по всем трем статьям (подделка документов, их использование и мошенничество), искренне раскаялся и просил строго его не наказывать. Суд учел, что мужчина привлекается впервые, положительно характеризуется и полностью вернул государству все украденные деньги.

Судья признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 190 УК Украины. Благодаря смягчающим обстоятельствам суд применил статью 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом).

Окончательный вердикт суда:

По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ЛИЦО_5 наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен в доход государства.

Фактически, сумма штрафа почти втрое превысила сумму, которую уклонист пытался выманить у Пенсионного фонда, однако реального тюремного срока предпринимателю удалось избежать.

