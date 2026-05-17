Какие профессии в Украине дают право на раннюю пенсию

Размер пенсии за выслугу лет зависит от приобретенного стажа, дохода с которого уплачивают страховые взносы

Законодательством Украины предусмотрены льготные условия выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Это касается украинцев, работавших в условиях особо вредного или тяжелого производства.

О том, кто может выйти на пенсию раньше других, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Льготные условия назначения пенсии по возрасту действуют для людей, имеющих достаточный стаж работы в тяжелых или вредных условиях и достигших определенного пенсионного возраста.

Независимо от последнего места работы льгота предоставляется работникам, которые полный рабочий день трудились на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда после достижения 50 лет.

Требования к стажу у таких работников такие:

от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах — у мужчин

от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах — у женщин

Даже если работник не имеет соответствующего количества стажа, но половину времени он трудился на вредных работах, его пенсионный возраст может быть снижен:

Мужчинам — на 12 месяцев за каждый год вредной работы

Женщинам — на 16 месяцев за каждый год вредной работы

Для кого еще действуют льготные условия

Работники, привлеченные к работам по списку №2, имеют право выйти на пенсию в 55 лет (для женщин возраст повышается постепенно до 55 лет).

Для этого требуется стаж:

от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах — у мужчин

от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на вредных работах — у женщин

Список производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на раннюю пенсию, утверждается постановлениями Кабинета министров Украины. В то же время, право на льготную пенсию определяется по спискам, действовавшим в период работы лица.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от РФ.

В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

