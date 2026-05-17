Жара подбирается к границам Украины: синоптики предупреждают о новых рекордах

В последние летние сезоны в Европе все чаще бьют температурные рекорды. Количество жарких дней, когда температура превышает +30°C, в некоторых регионах существенно превышает климатическую норму. Если раньше таких дней за лето могло быть меньше десяти, то в отдельные годы их фиксировали до тридцати.

Об этом сообщает Twojapogoda.pl.

Одним из показательных стало лето 2018 года, которое в Польше считали самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Впрочем, уже в следующем году этот рекорд был побит: лето 2019 оказалось еще горячее. В 2024 году рейтинг снова обновился - тот сезон стал вторым по жаре, опередив лето 2018 года.

Температура может приблизиться к историческим максимумам

После нескольких рекордно тёплых сезонов в регионе остается еще один важный рубеж — новый абсолютный температурный рекорд. Для Польши он будет избит, если столбики термометров в тени поднимутся до +40,3°C.

Исторически высокую температуру в стране, вероятно, зафиксировали 29 июля 1921 года в Прушкове вблизи Ополе — +40,2°C. В то же время, этот показатель остается спорным, ведь тогда термометры устанавливали на высоте одного метра над землей, тогда как современный стандарт Всемирной метеорологической организации — два метра. Из-за этого измерение могло быть завышенным.

Более надежным считается рекорд, зафиксированный 30 июля 1994 года в Слубице у границы с Германией. Тогда официальная метеостанция показала 39,5°C.

Соседние страны уже пересекали отметку в 40 градусов

В соседних с Украиной и Польшей странах температурные рекорды также держатся около или выше +40°C. В Германии 5 июля 2015 г. в Китцингене зафиксировали +40,3°C. В Чехии абсолютный максимум составляет +40,4 ° C - его зарегистрировали 20 августа 2012 в Добржиховице близ Праги.

В Словакии рекорд установили в 2007 году в Гурбаново - +40,3 °C. В Беларуси самая высокая температура достигала +38,9 ° C в Гомеле.

В Украине абсолютный температурный максимум значительно выше: в Луганске фиксировали +42,0 ° C в тени. Это один из самых высоких показателей в регионе.

Почему риск сильной жары растет

По прогнозам американских и европейских метеомоделей, будущее лето может быть очень жарким. Ожидаются частые и продолжительные поступления разогретых воздушных масс из Северной Африки, Юго-Западной и Западной Азии.

Самый высокий риск превышения отметки +40°C прогнозируется для регионов, куда горячий воздух может поступать кратчайшим путем. Для установки нового рекорда должно совпасть несколько факторов: минимальная облачность, сухой воздух, слабый ветер и прямое поступление субтропического тепла.

Жара может стать новой нормой

Климатологи предупреждают: температуры, которые еще недавно считались аномальными, все чаще могут становиться привычными для летних сезонов в Европе. По оценкам специалистов, новые абсолютные температурные рекорды в регионе могут быть установлены уже в ближайшие десять лет.

Такие показатели представляют риски для здоровья людей, энергосистем, сельского хозяйства и городской инфраструктуры. Особенно опасна жара для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, кто работает под открытым небом.

