Украину накрывает новый мощный циклон: синоптики предупредили об опасном ударе стихии

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться неустойчивой. Синоптики прогнозируют периодические дожди, локальные грозы и постепенный переход в летний температурный режим. Атмосфера находится в процессе активной перестройки, что обуславливает изменчивость синоптических процессов.

ТСН.ua собрал все подробности.

Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, майские осадки, несмотря на неудобства для горожан, имеют колоссальное значение для сельского хозяйства и природных экосистем страны.

«Майские дожди имеют особую ценность, ведь обеспечивают пополнение запасов почвенной влаги, особенно сейчас — в период интенсивного потребления озимыми культурами, что важно в формировании будущего урожая. Кроме того, обильные осадки играют существенную противопожарную роль, снижая риски возникновения и распространения лесных пожаров», — пояснил Постригань.

Когда в Украине стартует климатическое лето

Специалист напомнил, что по климатическим нормам лето приходит после устойчивого перехода среднесуточной температуры из-за отметки в +15 градусов. В этом году летний режим установится в традиционные сроки.

«По климату лето приходит из устойчивого перехода среднесуточной температурой через +15 градусов. Раньше это отмечается в конце первой декады мая на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине и Херсонщине. В крайних западных областях лето приходит позже — в период 25-30 мая, а в Черкасской — 15 мая. В этом году летний режим установится именно в этот период», — сообщил синоптик.

Несмотря на то, что значительная часть Западной Европы находится под влиянием прохладного атлантического воздуха (в Мадриде и Париже фиксируют лишь около +12 градусов), территория Украины постепенно попадает под влияние циклонов из южных морей.

Когда ждать жары

В начале новой рабочей недели синоптики прогнозируют активизацию процесса циклогенеза. Новый мощный циклонический вихрь зародится над просторами Туранской низменности и Каспийского моря. При такой конфигурации в атмосфере в Украину будет поступать теплый и влажный воздух.

Как отмечает Постригань, температура по стране повысится до ночных 10-15 градусов и дневных летних 21-26 градусов, однако погода будет сопровождаться периодическими проливными дождями.

Подробный прогноз по регионам на 17 мая

Официальные данные Украинского гидрометеорологического центра и региональных филиалов свидетельствуют о том, что воскресенье будет облачным с прояснениями почти по всей территории страны.

По данным гидрометцентра, в воскресенье, 17 мая, ночью на крайнем западе и востоке, днем в Украине, кроме запада, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Киев и область: по данным Украинского гидрометцентра, ночью осадков не ожидается, однако днем ожидается кратковременный дождь. Температура по области ночью будет 10-15 градусов, днем 18-23 градуса. В Киеве ночью прогнозируют 11-13 градусов, днем от 20 до 22 градусов. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Львов и область: львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил I уровень опасности (желтый). Погода будет определять атмосферный фронт с юго-востока. Ночью на всей территории области, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром будет слабый туман, видимость ухудшится до 500-1000 метров. Температура по области ночью 7-12 градусов, днем 19-24 градуса. Во Львове ночью пройдут грозы (9-11 градусов), а днем без осадков и до 21-23 градусов тепла.

Днепр и область: ночью без существенных осадков, но утром ожидается туман. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь с грозой. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15 градусов, днем 18-23 градуса. В Днепре ночью ожидается 11-13 градусов, днем — 20-22 градуса.

Одесса и область: по области днем местами кратковременный дождь и гроза, температура ночью 7-12 градусов, днем 18-23 градуса. В Одессе осадков не ожидается, температура ночью 10-12 градусов, днем 18-20 градусов. Температура морской воды будет составлять 13-14 градусов.

Харьков и область: утром и днем ожидаются грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности. Днем прогнозируется сильный дождь. Температура воздуха по области ночью 10-15 градусов, днем 18-23 градуса. В Харькове утром ожидается небольшой дождь, который днем перейдет в сильный ливень с градом. Столбики термометров покажут ночью 12-14 градусов, днем — 20-22 градуса.

