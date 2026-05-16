Мужчина устроил стрельбу возле площадки во Львове, когда там были дети: подробности (видео)

Правоохранители задержали преступника с оружием во Львове / © Национальная полиция Киева

В субботу, 16 мая, во Львове на улице Игната Хоткевича неизвестный мужчина устроил переполох, произведя серию выстрелов в воздух рядом с местом, где играли дети.

О деталях инцидента и задержании злоумышленника сообщила патрульная полиция Львовской области на своем официальном Telegram-канале.

Стрельба на глазах у детей и молниеносное задержание

Обеспокоенная свидетельница немедленно вызвала правоохранителей, указав инспекторам роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) на мужчину с предметом, похожим на оружие. По словам женщины, его действия изрядно испугали детей вокруг.

Торговцы мгновенно оценили ситуацию. Они осторожно приблизились к злоумышленнику с разных сторон, молниеносно выбили пистолет из его рук и жестко задержали хулигана.

Следственно-оперативная группа установила, что 34-летний мужчина успел произвести около десяти выстрелов. К счастью, обошлось без пострадавших. Вероятно, оружие было пневматическим — его изъяли для проведения экспертизы. В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. За совершенное хулиганство (ч. 4 ст. 296) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Дата публикации 16:23, 16.05.26

В Украине участились случаи стрельбы — последние новости

В последнее время в Украине фиксируется ряд опасных инцидентов с применением оружия. Полиция Хмельницкой области сообщила детали расстрела своих сотрудников в селе Терловка.

Водитель, лишенный прав управления, пытаясь скрыться от патрульных, забежал на территорию своего домохозяйства и открыл огонь из автомата. В результате стрельбы погиб инспектор сектора реагирования капитан Сергей Черный, а его напарник получил ранения. Впоследствии спецназ КОРД ликвидировал вооруженного нападающего.

Еще одна стрельба произошла прямо на паркинге в Оболонском районе Киева. Как сообщила Патрульная полиция столицы, во время конфликта между несколькими мужчинами один из них выстрелил в сторону оппонента и скрылся на автомобиле Peugeot. Для перехвата машины была введена специальная полицейская операция. Вскоре авто остановили в Днепровском районе, изъяли предмет, похожий на пистолет, а подозреваемого задержали.

